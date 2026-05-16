渡辺美奈代、いちごとクリームチーズマフィン披露「アイデアとセンスの塊」「見栄えも良くておしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月15日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを公開した。
【写真】56歳元おニャン子「アイデアとセンスの塊」手作りマフィン披露
渡辺は「スイーツ作り いちごとクリームチーズのマフィン」とコメントし、縦に4つにカットしたいちごを飾ったマフィンを木製のトレーにいちごとともに美しく盛り付けた写真を公開。生地をマフィン型に流し込んだものや、生地の上にクリームチーズを置いたもの、生地を作る工程などの写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「アイデアとセンスの塊」「有名スイーツ店かと」「見栄えも良くておしゃれ」「可愛いし美味しそう」「いくらでも食べられそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「アイデアとセンスの塊」手作りマフィン披露
◆渡辺美奈代、手作りスイーツ披露
渡辺は「スイーツ作り いちごとクリームチーズのマフィン」とコメントし、縦に4つにカットしたいちごを飾ったマフィンを木製のトレーにいちごとともに美しく盛り付けた写真を公開。生地をマフィン型に流し込んだものや、生地の上にクリームチーズを置いたもの、生地を作る工程などの写真も投稿している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「アイデアとセンスの塊」「有名スイーツ店かと」「見栄えも良くておしゃれ」「可愛いし美味しそう」「いくらでも食べられそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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