Ｗ杯韓国代表メンバー発表「番狂わせを起こすチャンスだ」 洪明甫監督は自信満々
韓国サッカー協会は１６日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けて韓国代表メンバー２６人を発表した。
韓国は１次リーグで、開催国メキシコのほか、南アフリカ、チェコと対戦する。会見した洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「歴代のＷ杯の中でも、不確定要素が多い大会だ。危機ではなく、番狂わせを起こすチャンスだと考えている」と躍進に自信をみなぎらせた。
洪監督は今大会の目標として「３２強進出」を掲げているが「１次的な目標が３２強に良い位置で行くことであり、その後はどんなことが起こるのか分からない」とまずは決勝トーナメント進出を果たした上で、さらなる快進撃につなげたい構えだ。
韓国代表メンバーは以下の通り。
【ＧＫ】
キム・スンギュ（ＦＣ東京）
チョ・ヒョヌ（蔚山）
ソン・ボムグン（全北）
【ＤＦ】
キム・ムンファン（大田）
キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
キム・テヒョン（鹿島）
パク・ジンソプ（浙江）
ソル・ヨンウ（レッドスター）
イェンス・カストロップ（ボルシアＭＧ）
イ・キヒョク（江原）
イ・テソク（アウストリア）
イ・ハンボム（ミッテラン）
チョ・ユミン（シャルジャ）
【ＭＦ】
キム・ジンギュ（全北）
ペ・ジュンホ（ストーク・シティー）
ペク・スンホ（バーミンガム）
ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
オム・チソン（スウォンジー）
イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）
イ・ドンギョン（蔚山）
イ・ジェソン（マインツ）
ファン・インボム（フェイエノールト）
ファン・ヒチャン（ウルバーハンプトン）
【ＦＷ】
ソン・フンミン（ロサンゼルス）
オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
チョ・ギュソン（ミッテラン）