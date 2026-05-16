洪明甫監督（ロイター）

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　韓国サッカー協会は１６日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けて韓国代表メンバー２６人を発表した。

　韓国は１次リーグで、開催国メキシコのほか、南アフリカ、チェコと対戦する。会見した洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「歴代のＷ杯の中でも、不確定要素が多い大会だ。危機ではなく、番狂わせを起こすチャンスだと考えている」と躍進に自信をみなぎらせた。

　洪監督は今大会の目標として「３２強進出」を掲げているが「１次的な目標が３２強に良い位置で行くことであり、その後はどんなことが起こるのか分からない」とまずは決勝トーナメント進出を果たした上で、さらなる快進撃につなげたい構えだ。

　韓国代表メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】
　キム・スンギュ（ＦＣ東京）
　チョ・ヒョヌ（蔚山）
　ソン・ボムグン（全北）

【ＤＦ】
　キム・ムンファン（大田）
　キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）
　キム・テヒョン（鹿島）
　パク・ジンソプ（浙江）
　ソル・ヨンウ（レッドスター）
　イェンス・カストロップ（ボルシアＭＧ）
　イ・キヒョク（江原）
　イ・テソク（アウストリア）
　イ・ハンボム（ミッテラン）
　チョ・ユミン（シャルジャ）

【ＭＦ】
　キム・ジンギュ（全北）
　ペ・ジュンホ（ストーク・シティー）
　ペク・スンホ（バーミンガム）
　ヤン・ヒョンジュン（セルティック）
　オム・チソン（スウォンジー）
　イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）
　イ・ドンギョン（蔚山）
　イ・ジェソン（マインツ）
　ファン・インボム（フェイエノールト）
　ファン・ヒチャン（ウルバーハンプトン）

【ＦＷ】
　ソン・フンミン（ロサンゼルス）
　オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）
　チョ・ギュソン（ミッテラン）