韓国サッカー協会は１６日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けて韓国代表メンバー２６人を発表した。

韓国は１次リーグで、開催国メキシコのほか、南アフリカ、チェコと対戦する。会見した洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「歴代のＷ杯の中でも、不確定要素が多い大会だ。危機ではなく、番狂わせを起こすチャンスだと考えている」と躍進に自信をみなぎらせた。

洪監督は今大会の目標として「３２強進出」を掲げているが「１次的な目標が３２強に良い位置で行くことであり、その後はどんなことが起こるのか分からない」とまずは決勝トーナメント進出を果たした上で、さらなる快進撃につなげたい構えだ。

韓国代表メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

キム・スンギュ（ＦＣ東京）

チョ・ヒョヌ（蔚山）

ソン・ボムグン（全北）

【ＤＦ】

キム・ムンファン（大田）

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）

キム・テヒョン（鹿島）

パク・ジンソプ（浙江）

ソル・ヨンウ（レッドスター）

イェンス・カストロップ（ボルシアＭＧ）

イ・キヒョク（江原）

イ・テソク（アウストリア）

イ・ハンボム（ミッテラン）

チョ・ユミン（シャルジャ）

【ＭＦ】

キム・ジンギュ（全北）

ペ・ジュンホ（ストーク・シティー）

ペク・スンホ（バーミンガム）

ヤン・ヒョンジュン（セルティック）

オム・チソン（スウォンジー）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）

イ・ドンギョン（蔚山）

イ・ジェソン（マインツ）

ファン・インボム（フェイエノールト）

ファン・ヒチャン（ウルバーハンプトン）

【ＦＷ】

ソン・フンミン（ロサンゼルス）

オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）

チョ・ギュソン（ミッテラン）