16日午前10時15分ごろ、山形市落合町の十字路交差点で、車同士が衝突し、軽自動車が横転しました。消防によりますとケガ人は１人で意識があり会話も可能だということです。

【写真を見る】山形市落合町で車同士が衝突 軽自動車が横転 ケガ人1人は会話できる状態