ニューストップ > 国内ニュース > 山形市落合町で車同士が衝突 軽自動車が横転 ケガ人1人は会話でき… 山形市落合町で車同士が衝突 軽自動車が横転 ケガ人1人は会話できる状態 山形市落合町で車同士が衝突 軽自動車が横転 ケガ人1人は会話できる状態 2026年5月16日 11時56分 TUY NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 16日午前10時15分ごろ、山形市落合町の十字路交差点で、車同士が衝突し、軽自動車が横転しました。消防によりますとケガ人は１人で意識があり会話も可能だということです。 【写真を見る】山形市落合町で車同士が衝突 軽自動車が横転 ケガ人1人は会話できる状態 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「これって交通違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは 「性的欲求がたまっていた」75歳の男が23歳の女性にした許されない行為…不同意わいせつ裁判で語られたこととは（山形）【独自】 “フロントが壊される音がする”“怖くて近づけない”開業250年 老舗温泉旅館にクマ 緊急銃猟で駆除 緊迫の脱出劇 盾を持った警察官が展開（山形・米沢市）