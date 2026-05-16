サントリーサンバーズ大阪・高橋兄弟が京都愛熱弁＆勝負メシも紹介
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月８日（金）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP サントリーサンバーズ大阪編 vol.３』を放送。 本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。第３弾となる今回は、レギュラーシーズン１位でファイナル進出を決めたサントリーサンバーズ大阪の出没スポットを深掘り。高橋藍選手、高橋塁選手、喜入祥充選手、小野寺太志選手、柏田樹選手を直撃し、プライベートな素顔や、SVリーグ連覇にかける思いにも迫った。
今回、出没スポットを明かしたのは、来季から海外でプレーすることが決定しているキャプテン・盒桐選手と兄でありチームのリリーフサーバーとして活躍する盒粁歔手。２人が生まれ育った京都のおすすめスポットを紹介。
まず京都について聞くと、藍選手は「地元というのもあって、京都の方はほとんどの方が自分を知ってるので、どこ行っても気付かれる」と語り、「ドライブスルー越しに気付かれた（笑）」というエピソードを披露。「温かい人が多い場所だなって感じます」と地元愛をのぞかせる。そんな藍選手が一息つきたい時に訪れる場所として紹介したのが、嵐山の人気喫茶店「コーヒーショップヤマモト」。「母親の同級生がやられているお店」と明かし、「和牛カツサンドとフレンチトーストが本当に美味しいです。フレンチトーストは今まで食べたことないくらいフワッフワ」とおすすめポイントを熱弁。店主からは「昔からしっかりしてたけど、最近はより落ち着きが出た」「いつも“身体元気か”って声をかけてくれる」と藍選手の素顔も明かされた。
さらに同じく嵐山にある、元バレーボール女子日本代表・佐野優子さんが営むクレープ店「PETIT BONHEUR（プティ ボヌール）」も挙げ、「自分はいつもチョコバナナクレープを食べます」とお気に入りメニューを紹介。また、シーズン中のスイーツ事情について聞かれると、「疲れてる日とかはちょっと欲しくなる。食事制限はしながらですが、試合を頑張った日の夜やオフの前日に食べたりすることも多いです」と明かし、意外な“甘党”ぶりものぞかせた。
一方、“御朱印集め”が趣味だという塁選手は、おすすめの御朱印スポットを紹介。「御朱印がすごく綺麗」と語る、400年以上の歴史を持つ「證安院」や月ごとに絵柄が変わる御朱印が特徴的な「大福寺」、そして水の神様を祀る「貴船神社」の３カ所を挙げた塁選手。「貴船神社」については、「水の神様なので水の占いがあったり、山の麓で自然も感じられてすごくいい場所です」と癒しスポットとしての魅力もアピール。
そして最後に、盒況残錣口を揃えて紹介したのが人気うどん店「山元麺蔵」。２人の母校・東山高校OBでもある店主・山元さんは、「有名になっても昔と変わらない」と盒況残錣凌擁舛鮴篁拭Ｍ選手も「研究と努力をされて行き着いた味。本当に美味しい」と熱く語り、「家族でも行きますし、チームメイトとも行っています」と語った。
また、勝負メシについての話題では、兄弟そろって“母のお手製ハンバーグ”を挙げる場面も。 塁選手は「お母さんがよく作ってくれるハンバーグが勝負メシ。デミグラスやおろしポン酢で食べます」と紹介し、藍選手も「何が食べたい？って聞かれたら、煮込みハンバーグがいいと答える」とコメント。「豆腐ハンバーグで、柔らかくてヘルシーなのが好き」と母の味への愛情を吐露。さらに塁選手からは、盒恐箸里海椶賚辰箸靴董屬母さんが最近カフェを始めた」という新情報も飛び出し、「非売品の“らんるい”グッズも飾ってあるので、そこもお立ち寄りいただけたらと思います（笑）」と笑顔でアピール。盒況残錣修譴召譴涼聾軌Δ箍搬屋Δ垣間見える放送となった。
さらに番組では、チャンピオンシップへの思いについてトークも展開。藍選手は「キャプテンですけど、エースとしての立場もあるので、大事な場面で得点を取って試合を決めるのが自分の役割」とコメント。一方、塁選手も「一本しかないチャンスの中で、シーズン通していい活躍ができている」とリリーフサーバーとしての手応えを語る。最後に藍選手は、「SVリーグ２連覇がかかっているので、自分たちを信じて優勝を取りにいきたい」と力強くコメント。チャンピオンシップへ向けた強い覚悟を見せていた。
（C）AbemaTV, Inc.
まず京都について聞くと、藍選手は「地元というのもあって、京都の方はほとんどの方が自分を知ってるので、どこ行っても気付かれる」と語り、「ドライブスルー越しに気付かれた（笑）」というエピソードを披露。「温かい人が多い場所だなって感じます」と地元愛をのぞかせる。そんな藍選手が一息つきたい時に訪れる場所として紹介したのが、嵐山の人気喫茶店「コーヒーショップヤマモト」。「母親の同級生がやられているお店」と明かし、「和牛カツサンドとフレンチトーストが本当に美味しいです。フレンチトーストは今まで食べたことないくらいフワッフワ」とおすすめポイントを熱弁。店主からは「昔からしっかりしてたけど、最近はより落ち着きが出た」「いつも“身体元気か”って声をかけてくれる」と藍選手の素顔も明かされた。
さらに同じく嵐山にある、元バレーボール女子日本代表・佐野優子さんが営むクレープ店「PETIT BONHEUR（プティ ボヌール）」も挙げ、「自分はいつもチョコバナナクレープを食べます」とお気に入りメニューを紹介。また、シーズン中のスイーツ事情について聞かれると、「疲れてる日とかはちょっと欲しくなる。食事制限はしながらですが、試合を頑張った日の夜やオフの前日に食べたりすることも多いです」と明かし、意外な“甘党”ぶりものぞかせた。
一方、“御朱印集め”が趣味だという塁選手は、おすすめの御朱印スポットを紹介。「御朱印がすごく綺麗」と語る、400年以上の歴史を持つ「證安院」や月ごとに絵柄が変わる御朱印が特徴的な「大福寺」、そして水の神様を祀る「貴船神社」の３カ所を挙げた塁選手。「貴船神社」については、「水の神様なので水の占いがあったり、山の麓で自然も感じられてすごくいい場所です」と癒しスポットとしての魅力もアピール。
そして最後に、盒況残錣口を揃えて紹介したのが人気うどん店「山元麺蔵」。２人の母校・東山高校OBでもある店主・山元さんは、「有名になっても昔と変わらない」と盒況残錣凌擁舛鮴篁拭Ｍ選手も「研究と努力をされて行き着いた味。本当に美味しい」と熱く語り、「家族でも行きますし、チームメイトとも行っています」と語った。
また、勝負メシについての話題では、兄弟そろって“母のお手製ハンバーグ”を挙げる場面も。 塁選手は「お母さんがよく作ってくれるハンバーグが勝負メシ。デミグラスやおろしポン酢で食べます」と紹介し、藍選手も「何が食べたい？って聞かれたら、煮込みハンバーグがいいと答える」とコメント。「豆腐ハンバーグで、柔らかくてヘルシーなのが好き」と母の味への愛情を吐露。さらに塁選手からは、盒恐箸里海椶賚辰箸靴董屬母さんが最近カフェを始めた」という新情報も飛び出し、「非売品の“らんるい”グッズも飾ってあるので、そこもお立ち寄りいただけたらと思います（笑）」と笑顔でアピール。盒況残錣修譴召譴涼聾軌Δ箍搬屋Δ垣間見える放送となった。
さらに番組では、チャンピオンシップへの思いについてトークも展開。藍選手は「キャプテンですけど、エースとしての立場もあるので、大事な場面で得点を取って試合を決めるのが自分の役割」とコメント。一方、塁選手も「一本しかないチャンスの中で、シーズン通していい活躍ができている」とリリーフサーバーとしての手応えを語る。最後に藍選手は、「SVリーグ２連覇がかかっているので、自分たちを信じて優勝を取りにいきたい」と力強くコメント。チャンピオンシップへ向けた強い覚悟を見せていた。
（C）AbemaTV, Inc.