より自然で強い一体感のS＋シフト

ホンダ・プレリュードの馬力が、期待より低いと感じた人はいらっしゃるだろう。シビック・タイプRは、320psを誇るのだから。それでも、長い歴史を持つこのクーペは、以前から速さ自慢ではなかった。レースへ参戦した例もあったが。

【画像】上質マナーでグランドツアラー寄り ホンダ・プレリュード 日本のクーペたち RFも 全128枚

排気ガス規制を理由に、英国仕様の最高出力は184ps、最大トルクは32.0kg-mへ制限されている。だが車重は1480kgと軽く、0-100km/h加速は実測で7.3秒。スポーツ・モードを選び、エンジンは発電に徹したハイブリッド状態で達成してみせた。



ホンダ・プレリュード e：HEV アドバンス（英国仕様）

他方、S＋シフトを選ぶと勢いは若干落ちるものの、より自然で強い一体感を得られる。駆動用モーターが前輪を駆動することに変わりはないが、エンジンはパドルを弾く度に回転数を変化させ、速度上昇も単調ではなくなる。

その結果、プレリュードの運転は楽しさを増す。ノイズはこもり気味ながら、数字以上にパワフルに感じられる場面も多い。必要な電気を生み出す都合で、エンジンの回転数を完全に自由に操れるわけではないが。

上質なロードマナーに軽快な身のこなし

ブレーキは頼もしく効くが、車重を考えると制動距離は長め。約110km/hからの停止にかかった距離は、46.4m。スポーティなクーペとして、もう少し短くてもいい。

上質なロードマナーは、確かな強み。サスペンションは、コンフォート、GT、スポーツの3段階に調整でき、ソフト過ぎたり、ハード過ぎたりはしない。基本的にダンパーは現行のシビック・タイプRと同じものだが、設定やスプリング長は異なるという。



ホンダ・プレリュード e：HEV アドバンス（英国仕様）

荒れたアスファルトでもグリップ力は良好で、身のこなしは軽快。高めの速度でカーブへ飛び込んでも、安定性は乱さない。ボディ剛性は、シビック・タイプRより高いとか。

ステアリングは電動アシストで、クラストップではなくても高精度。過剰ではない馬力や、親しみやすい操縦性と、良く調和している。

グランドツアラー寄りの性格に好燃費

BMW 220i MスポーツやマツダMX-5（ロードスター）のように、アクセルペダルの加減でコーナリングラインを変化させたり、敏捷にボディを振り回せるわけではない。それでも、プレリュードは現実的な速度域でスポーティな喜びを与えてくれる。

運転席からの視界は広く、キャビンは快適。長距離ドライブとの親和性は高く、性格はグランドツアラー寄りにある。走行中のノイズは、約110km/hで69dBAとやや大きめ。19インチと、大径のホイールが影響しているようだ。



ホンダ・プレリュード e：HEV アドバンス（英国仕様）

燃費は、普段使いを想定した乗り方で19.4km/Lと優秀。高速巡航ではエンジンの出番が増え、16.1km/Lへ悪化した。これは、220i MスポーツやMX-5でも達成できる数字といえるが、満タンで640kmほど先は目指せる。

価格は、英国では4万ポンド（約840万円）を僅かに切る。オプションはふんだんに設定され、ブラック以外の塗装色は有償で、ボディを少し飾れば金額は簡単に膨らむが。

充足度の高い運転体験を実現したクーペ

個性の強いクルマの選択肢が減る中、プレリュードの登場を素直に喜びたい。スタイリッシュな見た目ほど、走りはダイナミックではないとしても、好燃費で実用的で、充足度の高い運転体験を実現したクーペだ。

パワートレインは滑らかで、落ち着いた振る舞いが好ましい。タイプRの登場を願わずにいられないが、UK編集部はこのホンダが好きだ。



ホンダ・プレリュード e：HEV アドバンス（英国仕様）

◯：スムーズなハイブリッド・パワートレイン 不満ない速さ バランスの良い前輪駆動の操縦性 居心地の良いキャビン

△：もう少しパワフルなパワートレインが似合う やや高めの着座位置

ホンダ・プレリュード e：HEV アドバンス（英国仕様）のスペック

英国価格：3万9595ポンド（約832万円）

全長：4520mm

全幅：1880mm

全高：1355mm

最高速度：188km/h

0-100km/h加速：7.3秒（実測）

燃費：28.7km/L

CO2排出量：117g/km

車両重量：1480kg

パワートレイン：交流同期モーター＋直列4気筒1993cc 自然吸気

駆動用バッテリー：1.05kWh

使用燃料：ガソリン

最高出力：184ps

最大トルク：32.0kg-m

ギアボックス：e-CVT／前輪駆動



ホンダ・プレリュード e：HEV アドバンス（英国仕様）