W杯日本代表のメンバーが発表 久保、堂安ら選出 三笘、守田が落選
日本サッカー協会（JFA）は15日、来月開幕する北中米ワールドカップに臨む代表メンバー26名を発表した。
アジア最終予選を7勝2分1敗という成績で8大会連続8度目の本大会出場を決めた日本代表。メンバーにはFW上田綺世や、MF久保建英、MF堂安律らが選出。今回で5回目の出場となるDF長友佑都や、負傷離脱中のMF遠藤航なども選出された。
一方で先日の試合で負傷したMF三笘薫や、昨年12月に左膝十字靭帯断裂の大怪我を負ったMF南野拓実が落選。またMF守田英正や2024年パリ五輪で主将を務めたMF藤田譲瑠チマもメンバーから外れた。
以下、日本代表メンバー
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント・トロイデン/ベルギー）
板倉滉（アヤックス/オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）
冨安健洋（アヤックス/オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）
菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）
MF/FW
遠藤航（リヴァプール/イングランド）
伊東純也（ゲンク/ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）
前田大然（セルティック/スコットランド）
小川航基（NEC/オランダ）
堂安律（フランクフルト/ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト/オランダ）
田中碧（リーズ/イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）
佐野海舟（マインツ/ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）
鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）