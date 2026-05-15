日本サッカー協会（JFA）は15日、来月開幕する北中米ワールドカップに臨む代表メンバー26名を発表した。



アジア最終予選を7勝2分1敗という成績で8大会連続8度目の本大会出場を決めた日本代表。メンバーにはFW上田綺世や、MF久保建英、MF堂安律らが選出。今回で5回目の出場となるDF長友佑都や、負傷離脱中のMF遠藤航なども選出された。



一方で先日の試合で負傷したMF三笘薫や、昨年12月に左膝十字靭帯断裂の大怪我を負ったMF南野拓実が落選。またMF守田英正や2024年パリ五輪で主将を務めたMF藤田譲瑠チマもメンバーから外れた。





今回のメンバーは26人中、国内組が3人で他は全員欧州組で選出されている。チームはは5月31日に国立競技場で行われるアイスランド代表との壮行試合に臨み、その後事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。6月14日（日本時間15日）にオランダとの初戦を迎える。以下、日本代表メンバーGK早川友基（鹿島アントラーズ）大迫敬介（サンフレッチェ広島）鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）DF長友佑都（FC東京）谷口彰悟（シント・トロイデン/ベルギー）板倉滉（アヤックス/オランダ）渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）冨安健洋（アヤックス/オランダ）伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）MF/FW遠藤航（リヴァプール/イングランド）伊東純也（ゲンク/ベルギー）鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）前田大然（セルティック/スコットランド）小川航基（NEC/オランダ）堂安律（フランクフルト/ドイツ）上田綺世（フェイエノールト/オランダ）田中碧（リーズ/イングランド）中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）佐野海舟（マインツ/ドイツ）久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）