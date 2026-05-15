雨の日に便利！スヌーピーのプリントがおしゃれな撥水ポーチが「ヘミングス」から登場
バッグメーカーの「ヘミングス」から、スヌーピーのプリント生地が使われた撥水ポーチが新登場。表面は撥水加工、中面は防水コーティング加工が施され、折りたたみ傘やレインコートなどを濡れたまま持ち歩くことができる。
【写真】「ヘミングス」から発売された「PEANUTS」の撥水ポーチ2種を見る
タイプは2種類あり、横13.5センチ×たて27センチ×マチ5センチとスリムな「撥水マルチポーチM」(2750円)は、折りたたみ傘や濡れた靴下を放り込むのにぴったり。
もうひとつの「撥水マルチポーチL」(3190円)は横32センチ×たて40センチと大容量で、ジムやプールで使ったタオルのほか、濡れた衣類もまるっと収納可能！
それぞれ、ヴィンテージ感あふれる3種の絵柄がプリントされていて、アイボリーはピーナッツギャング、ベージュはビーグルスカウトになりきったスヌーピーのきょうだい、ラベンダーはジョー・クールと、どれを選んでも間違いのないかわいさ。サイズ違い、絵柄違いで持つのもおすすめ！
どちらも折りたためば小さくなり、いつもバッグに忍ばせられる優れもの。普段使いはもちろん、旅行中に汚れものをまとめるポーチとしても活躍してくれる。
以上のアイテムは、「ヘミングス」のオフィシャルオンラインストアで販売中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「ヘミングス」から発売された「PEANUTS」の撥水ポーチ2種を見る
タイプは2種類あり、横13.5センチ×たて27センチ×マチ5センチとスリムな「撥水マルチポーチM」(2750円)は、折りたたみ傘や濡れた靴下を放り込むのにぴったり。
もうひとつの「撥水マルチポーチL」(3190円)は横32センチ×たて40センチと大容量で、ジムやプールで使ったタオルのほか、濡れた衣類もまるっと収納可能！
それぞれ、ヴィンテージ感あふれる3種の絵柄がプリントされていて、アイボリーはピーナッツギャング、ベージュはビーグルスカウトになりきったスヌーピーのきょうだい、ラベンダーはジョー・クールと、どれを選んでも間違いのないかわいさ。サイズ違い、絵柄違いで持つのもおすすめ！
どちらも折りたためば小さくなり、いつもバッグに忍ばせられる優れもの。普段使いはもちろん、旅行中に汚れものをまとめるポーチとしても活躍してくれる。
以上のアイテムは、「ヘミングス」のオフィシャルオンラインストアで販売中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC