14日の試合前にロバーツ監督が取材に応じて復帰時期について語った

ドジャースのタイラー・グラスノー投手の復帰時期について、デーブ・ロバーツ監督が見解を示した。14日（日本時間15日）、試合前の取材対応で指揮官は最短での負傷者リスト（IL）復帰を否定。頼れる先発右腕の悲報に対し、ファンから落胆の声が殺到している。

指揮官は来週中にILから外れる可能性を問われると「ノー。思わない。彼はトレーニングルームで体幹や背中に取り組んでいる。昨日、きょうとキャッチボールをしていたと思うけど、単刀直入に言うとそう思わない」と明言した。さらにマウンドへの復帰についても「キャッチボールしかしていないからね。次のステップがわからない。間違いないのは、私たちは時間をかけるということ」と慎重な姿勢を示した。

今季開幕から好投を見せていたグラスノーは、6日（同7日）の敵地アストロズ戦に先発登板するも、2回の投球練習中にベンチへ自ら異変を伝えて急きょ交代していた。その後、8日（同9日）に背中下部のけいれんによりIL入りすることが球団から発表されている。離脱するまでは7試合に登板して3勝0敗、防御率2.72の好成績をマークし、先発陣を牽引する存在だった。

先発の柱として期待される右腕の復帰が遅れる見通しとなり、SNS上のファンも嘆き節だ。「最悪じゃん」「定期」「はいはい知ってます」「いつもの」「まぁ予想はしてましたけれど」といった声が寄せられた。万全の状態でのマウンド復帰が待ち望まれる。（Full-Count編集部）