[5.14 ラ・リーガ第36節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 36 Joan Martínez

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 38 César Palacios

MF 45 ティアゴ・ピタルチ

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 42 Daniel Yáñez

監督

アルバロ・アルベロア

[オビエド]

先発

GK 13 アーロン・エスカンデル

DF 2 エリック・バイリー

DF 3 ラヒム・アルハッサン

DF 4 ダビド・コスタス

DF 22 ナチョ・ビダル

MF 5 アルベルト・レイナ

MF 7 イリアス・チャイラ

MF 11 サンティアゴ・コロンバット

MF 15 ティアゴ・フェルナンデス

MF 23 ニコラス・フォンセカ

FW 9 フェデリコ・ビニャス

控え

GK 1 ホラツィウ・モルドバン

DF 12 ダニ・カルボ

DF 16 ダビド・カルモ

DF 24 ルーカス・アヒハド

MF 8 サンティ・カソルラ

MF 21 ルカ・イリッチ

MF 27 Pablo Agudín

FW 10 ハイセム・ハッサン

FW 17 チアゴ・ボルバス

FW 19 アレックス・フォレス

監督

Jorge Guillermo Almada Álves

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります