R・マドリーvsオビエド スタメン発表
[5.14 ラ・リーガ第36節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 36 Joan Martínez
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 38 César Palacios
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 42 Daniel Yáñez
監督
アルバロ・アルベロア
[オビエド]
先発
GK 13 アーロン・エスカンデル
DF 2 エリック・バイリー
DF 3 ラヒム・アルハッサン
DF 4 ダビド・コスタス
DF 22 ナチョ・ビダル
MF 5 アルベルト・レイナ
MF 7 イリアス・チャイラ
MF 11 サンティアゴ・コロンバット
MF 15 ティアゴ・フェルナンデス
MF 23 ニコラス・フォンセカ
FW 9 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 ホラツィウ・モルドバン
DF 12 ダニ・カルボ
DF 16 ダビド・カルモ
DF 24 ルーカス・アヒハド
MF 8 サンティ・カソルラ
MF 21 ルカ・イリッチ
MF 27 Pablo Agudín
FW 10 ハイセム・ハッサン
FW 17 チアゴ・ボルバス
FW 19 アレックス・フォレス
監督
Jorge Guillermo Almada Álves
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 43 Sergio Mestre
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 36 Joan Martínez
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 38 César Palacios
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 42 Daniel Yáñez
監督
アルバロ・アルベロア
[オビエド]
先発
GK 13 アーロン・エスカンデル
DF 2 エリック・バイリー
DF 3 ラヒム・アルハッサン
DF 4 ダビド・コスタス
DF 22 ナチョ・ビダル
MF 5 アルベルト・レイナ
MF 7 イリアス・チャイラ
MF 11 サンティアゴ・コロンバット
MF 15 ティアゴ・フェルナンデス
MF 23 ニコラス・フォンセカ
FW 9 フェデリコ・ビニャス
控え
GK 1 ホラツィウ・モルドバン
DF 12 ダニ・カルボ
DF 16 ダビド・カルモ
DF 24 ルーカス・アヒハド
MF 8 サンティ・カソルラ
MF 21 ルカ・イリッチ
MF 27 Pablo Agudín
FW 10 ハイセム・ハッサン
FW 17 チアゴ・ボルバス
FW 19 アレックス・フォレス
監督
Jorge Guillermo Almada Álves
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります