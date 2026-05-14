新年度が始まって約1か月半が経過しましたね。ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」も、岩本計介アナウンサーから古川昌希アナウンサーへとメインMCのバトンが渡され、早くも1か月半が経過しました。このタイミングだからこそ話せる、「おは朝」のプロモーションの裏側をこっそりスクープします。

今回の私のミッションは、“とにかく古川アナを一人でも多くの人に知ってもらう”こと。そのため、まずはポスターを刷新！撮影が行われたのはまだ肌寒い2月でしたが、撮影時は全員汗ばむほどの熱気。古川アナの名前にちなみ、ポスターのコピーは『フルパワーでカワらない朝を』に決定しました！

撮影したポスターを引っ提げ、3月後半から大阪・梅田の各所に「おは朝」を散りばめました。JR大阪駅構内のエスカレーター横には巨大なシート広告を、梅田界隈の5か所のビジョンではオリジナル動画を展開！実はいくつかのビジョンでは、Aぇ! groupが歌う新テーマソング「この朝は」のエレクトーンBGMが流れる仕様にしていたのですが、お気づきでしたか？ 街中でふと「おは朝」の音色が聞こえてくる、そんな仕掛けにこだわってみました。

さらにSNSでも新ポスターの撮影の裏側など、ここでしか見られない古川アナを連日公開！そんなフルパワーな施策の結果、本当に多くの方に新体制のスタートを届ける事ができたと感じています。

走り出した「おは朝」はポスターで掲げた「フルパワーでカワらない朝を」というスローガンの通り、いつも通りの元気な朝をお届けしています！

これからも関西の朝を元気にするためにスタッフ一同全力で駆け抜けますので、引き続きよろしくお願いします！

▼執筆者プロフィール

石D…早起きの「おは朝」スタッフを横目にあまり朝型人間になりきれずにいます。目覚めのアラームだけはフルパワーの音量で設定中。