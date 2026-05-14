1丁買えばOK！豆腐で作る満足100円おかず3選

物価高が続く今、毎日の献立をやりくりするのは大変ですよね。そこで今回は、豆腐1丁で1人分が100円前後でできるおかずを3品集めました。

クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」を見てみると、「豆腐」といっしょに検索されているワードは「簡単」「副菜」「ダイエット」などの文脈が多くなっています。豆腐をメインで使おうと思うと難しいと考える人も多いのではないでしょうか。

今回は、実はメインとしても使える豆腐について、さまざまな味つけで楽しめて、しかも食べ応えもしっかりあるアイデアばかりを集めました。

▼にんにく香る「豆腐と小松菜の焼き肉だれ炒め」

にんにくと赤唐辛子を効かせた木綿豆腐と小松菜の炒め物。豆腐に片栗粉をまぶしてじっくり焼くことで外はこんがり、中はふんわりした食感に。焼き肉のたれで味つけするので失敗なし、ご飯もお酒も進む一皿です。

▼油揚げで巻いてボリュームアップ「豆腐の揚げ巻き甘酢餡かけ」

油揚げで豆腐を包んでフライパンで全面を焼き上げる、揚げ出し豆腐風のレシピ。めんつゆ・砂糖・酢を合わせたタレで煮て、水溶き片栗粉でとろみをつけた甘酢餡をかけます。3個入りの豆腐2パックを使い、2人前が100円以下というのも驚きです。

▼短時間で本格的な味「節約麻婆豆腐」

にんにく・しょうが・豆板醤などの身近な調味料で本格的な麻婆豆腐が完成。醤油味と味噌味どちらでも楽しめます。豆腐を入れる前に少し濃いめに味を決めておくことで、水っぽくならずしっかりした味に仕上がるのがポイントです。





豆腐は1丁100円前後と手ごろな価格ながら、満足感もあって毎日の献立に大活躍してくれます。焼き肉だれ炒め・揚げ巻き甘酢餡かけ・麻婆と、3品それぞれ違う味つけなので、ぜひ気になったものから試してみてくださいね。

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