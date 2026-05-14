過酷な環境で鍛えられた本格ギアを装備

トヨタは2026年5月14日、ランドクルーザーシリーズに新たなラインナップとして新型「ランドクルーザーFJ（以下、ランクルFJ）」を追加し、同日より発売しました。

「Freedom＆Joy」をコンセプトに、扱いやすいサイズとランクルの伝統である信頼性・耐久性・悪路走破性を両立したモデルです。

【画像】これがトヨタの「新型ランドクルーザー“FJ”」“タフ”仕様です！ 画像で見る（30枚以上）

そんなランクルFJにオフロード性を強調するカスタムパーツが設定されていますが、どのような仕様なのでしょうか。

ランドクルーザーは1951年に誕生したトヨタBJ型をルーツに持ち、現在までに190を超える国と地域で愛されてきました。

現在はフラッグシップの「300シリーズ」、ヘビーデューティモデルの「70シリーズ」、そして2024年に誕生した中核モデルの「250シリーズ」が展開されていますが、今回の新型ランクルFJはこれらに続く新たな選択肢として登場しました。

ボディサイズは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm、ホイールベースは2580mmで日本で展開されるランドクルーザーシリーズの中で最もコンパクトなサイズ感です。250シリーズと比較して全長を350mm、ホイールベースを270mm短縮することで、最小回転半径5.5mという優れた取り回し性能を実現しています。

プラットフォームには伝統のラダーフレーム構造を採用しました。IMVシリーズで鍛えた基盤を刷新し、高強度な高張力鋼板やスポット溶接の増し打ちによって、優れた操縦安定性と乗り心地を確保しています。

また、250シリーズ同等の地上高や、70シリーズ同等のホイールアーティキュレーション（タイヤの浮きづらさ）を実現するなど、本格的な悪路走破性が追求されました。

外観は、サイコロをモチーフとした直方体ボディと面取り構成が特徴です。

歴代モデルが重視してきた居住性と積載性を考慮したスクエアなシルエットを継承し、フロントとリアにはコの字型のアイコニックなランプデザインを採用しました。背面タイヤや「TOYOTA」ロゴといった、歴代モデルを想起させる意匠も取り入れられています。

内装は、車両姿勢を把握しやすい水平基調のインストルメントパネルを採用しました。

モニターやスイッチ類、シフトノブを機能的に配置し、瞬時の認知と操作が可能なレイアウトを実現しています。また、低く設計されたカウルにより見通しのいい前方視界を確保しました。

室内は2列シート5人乗りで、6：4分割可倒式リヤシートを備えます。荷室はリヤシート使用時でも795リットルの大容量を確保し、高い実用性を備えています。

パワートレインは、最高出力120kW（163PS）、最大トルク246N・mを発揮する2.7リッター直列4気筒ガソリンエンジンに、6速AT（6 Super ECT）を組み合わせました。駆動方式はパートタイム4WDで、WLTCモード走行燃費は8.7km／Lです。

そんな新型ランクルFJの発売にあわせて、トヨタは自分好みにカスタマイズを楽しめる販売店装着オプションを用意しました。

なかでも注目されるのが、オーストラリアの本格オフロードパーツメーカーであるARB社製のアイテムです。

ARBは1975年にアンソニー・ロナルド・ブラウンによって設立されたブランドです。オーストラリアの過酷な地での経験をもとに、品質・信頼性・実用性を追求した製品を自社工場で製造しており、今回は新型ランクルFJ専用のトヨタ純正用品としてラインナップされました。

設定されたルーフラック、スキッドプレート、ロックレールの3点です。

ルーフラックは、押し出しアルミニウム製のクロスビーム構造により強度と軽さを両立。車両のルーフラインに近づけた設計で、多様なギアを積載可能です。また、車両下部を保護するスキッドプレートは高強度鋼板を使用し、岩や深いわだちから車体をガードします。

さらに、岩などの障害物との接触時にドアパネルなどへのダメージを軽減するロックレールも用意。これにはルーフラックへの荷物の積み降ろしをサポートする踏み板も装備されています。

価格（消費税込、以下同）は、新型ランクルFJの「VX」グレードが450万0100円。ARB製パーツはルーフラックが29万1500円、スキッドプレートが9万4600円、ロックレールが20万5700円です。

コンパクトで扱いやすい新型ランクルFJに、世界100カ国以上で展開されるARBの本格装備を組み合わせることで、よりタフなオフロードスタイルを楽しむことが可能となっています。