唐沢寿明、アフロ＆ノリノリダンスで登場 『ミステリー・アリーナ』冒頭映像解禁
俳優の唐沢寿明が主演する映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、唐沢演じる名物司会者・樺山桃太郎がド派手なダンスとともに登場する冒頭映像が解禁された。
【動画】『ミステリー・アリーナ』冒頭映像
本作は、2016年のミステリーランキングを席巻した深水黎一郎による同名小説を、堤幸彦監督が実写映画化したミステリーエンターテインメント。映像化不可能とも言われた緻密なロジックとトリックを、大胆な演出でスクリーンに映し出す。
舞台となるのは、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。正解者不在のままキャリーオーバーを重ね、賞金は100億円に到達。選ばれし6人の解答者たちが、究極の難問に挑む。
解禁された映像は、樺山による「ミステリーを愛し、ミステリーに捧げ、ミステリーと生きるすべての方へ――誰よりも早く、誰よりも正確に、この謎を攻略するのは果たして誰だ？ 論理とひらめきの先にある、頭脳と知性の闘技場――ようこそ、『ミステリー・アリーナ』へ！」という口上からスタート。番組ロゴやモチーフがちりばめられたキャッチーなオープニング映像に続き、番組アシスタントのモンテレオーネ怜華（トリンドル玲奈）が今回の出題内容をダイジェストで紹介していく。
スモークをきっかけにアフロヘアーの樺山がノリノリのダンスとともにド派手に登場し、「今宵は極上のなぞ解きをお届けしましょう！」と番組を盛り上げる。一方で、解答者たち（芦田愛菜、鈴木伸之、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子）の緊張感あふれる表情も映し出され、華やかなショーの裏で繰り広げられる熾烈な頭脳戦を予感させる内容となっている。
なお、このダンスシーンは唐沢本人の発案によるものだというが、「想像以上に本格的な振付だった」とコメントしており、エンタメ全開の仕上がりに期待が高まる。
【動画】『ミステリー・アリーナ』冒頭映像
本作は、2016年のミステリーランキングを席巻した深水黎一郎による同名小説を、堤幸彦監督が実写映画化したミステリーエンターテインメント。映像化不可能とも言われた緻密なロジックとトリックを、大胆な演出でスクリーンに映し出す。
解禁された映像は、樺山による「ミステリーを愛し、ミステリーに捧げ、ミステリーと生きるすべての方へ――誰よりも早く、誰よりも正確に、この謎を攻略するのは果たして誰だ？ 論理とひらめきの先にある、頭脳と知性の闘技場――ようこそ、『ミステリー・アリーナ』へ！」という口上からスタート。番組ロゴやモチーフがちりばめられたキャッチーなオープニング映像に続き、番組アシスタントのモンテレオーネ怜華（トリンドル玲奈）が今回の出題内容をダイジェストで紹介していく。
スモークをきっかけにアフロヘアーの樺山がノリノリのダンスとともにド派手に登場し、「今宵は極上のなぞ解きをお届けしましょう！」と番組を盛り上げる。一方で、解答者たち（芦田愛菜、鈴木伸之、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子）の緊張感あふれる表情も映し出され、華やかなショーの裏で繰り広げられる熾烈な頭脳戦を予感させる内容となっている。
なお、このダンスシーンは唐沢本人の発案によるものだというが、「想像以上に本格的な振付だった」とコメントしており、エンタメ全開の仕上がりに期待が高まる。