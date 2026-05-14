本当ならありがてえ！頑張れAppleゥ！

世界中のガジェットに影響を及ぼしているRAM高騰。その影響で今までにさまざまな機器や周辺機器たちが値上げを続けています。

このままだと今秋登場する新型iPhoneもひどいことに…。なんてガクブルしていたのですが、思わず応援したくなるニュース（まだ噂レベルです）が聞こえてきました。

iPhone 18 Proはそこまで価格高騰しないのでは？みたいな説。

GF証券のアナリスト、ジェフ・プー氏は、iPhone 18 Proシリーズは「積極的な価格戦略」を採用することで、スマホ市場で優れた業績を上げるだろうと予想しています。

価格据え置きにはならないけど、値上げは少し？

この積極的な価格戦略。素直に解釈するなら、値上げは最低限ってこと…ですよね？ よね？

過去のニュースでは、Apple（アップル）が仕入れるRAMのコストも6月期には大幅に上昇するといった予想もあります。しかしAppleの規模だと、ほとんどのAndroidメーカーよりRAMサプライヤーへの交渉力が大きいため、仕入れに関してはちょっと有利になるみたいな見解もあり。

また、RAM以外のパーツもコスト削減を探っているとのことで、トータルでちょい値上げくらいに収まるのでは？ みたいな予想ですね。

あくまでも予測といったレベルの話なのですが、これは信じて祈りたい。

今秋、買い替えようとしている僕らの心が、少しでも穏やかになりますように…。

Source: MacRumors