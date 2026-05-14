2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。

この日はLUNA SEAのメンバーや妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）、さらに相川七瀬（51）や大黒摩季（56）SOPHIA松岡充（54）THE YELLOW MONKEY、お笑いコンビのトム・ブラウンら1000人が参列。祭壇は真矢さんが昨年2月の東京ドーム公演で使用したドラムや、今年3月の有明アリーナ公演で会場に飾った最新のドラムなど3台を設置したほか、真矢さんが生前愛していた地元・秦野のお祭りで使用していたみこしや和太鼓などを展示した。

真矢さんは20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、昨年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演していた。しかし、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。その後は地元の神奈川・秦野で行われた「秦野たばこ祭り」に車いすで参加し、同11月のグループ主催フェス「LUNATIC FEST．2025」にも姿を見せるなど、復帰に向けて療養を重ねていた。