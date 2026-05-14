W杯史上初！ 決勝でハーフタイムショーが開催…マドンナ、シャキーラ、BTSらが登場
FIFA（国際サッカー連盟）は14日、FIFAワールドカップ2026決勝で開催されるハーフタイムショーに出演するヘッドライナーを明らかにした。
6月14日（日本時間15日）に開幕を迎えるアメリカ・メキシコ・カナダの共同開催となる今夏のW杯は、7月19日（日本時間20日）に決勝が開催される。
そんな決勝ではW杯史上初の試みとしてハーフタイムショーが行われることが明らかになっていたなか、『ニュージャージー・スタジアム（アメリカ／ニューヨーク）』で開催される決勝のハーフタイムショーにマドンナ氏、シャキーラ氏、BTSが出演することが発表された。3組は共同ヘッドライナーを務めるほか、コールドプレイのクリス・マーティン氏はキュレーターを務めることになるようだ。
なお、FIFAはこのハーフタイムショーが世界中の子どもたちが質の高い教育とサッカーに触れる機会を拡大するために、1億ドル（約158億円）の資金調達を目指す画期的な取り組みであるFIFAグローバル・シチズン教育基金を支援するもので、大会期間中のW杯の試合チケット1枚につき1ドル（約157.86円）がこの基金に寄付されることも明らかにしている。
6月14日（日本時間15日）に開幕を迎えるアメリカ・メキシコ・カナダの共同開催となる今夏のW杯は、7月19日（日本時間20日）に決勝が開催される。
そんな決勝ではW杯史上初の試みとしてハーフタイムショーが行われることが明らかになっていたなか、『ニュージャージー・スタジアム（アメリカ／ニューヨーク）』で開催される決勝のハーフタイムショーにマドンナ氏、シャキーラ氏、BTSが出演することが発表された。3組は共同ヘッドライナーを務めるほか、コールドプレイのクリス・マーティン氏はキュレーターを務めることになるようだ。
なお、FIFAはこのハーフタイムショーが世界中の子どもたちが質の高い教育とサッカーに触れる機会を拡大するために、1億ドル（約158億円）の資金調達を目指す画期的な取り組みであるFIFAグローバル・シチズン教育基金を支援するもので、大会期間中のW杯の試合チケット1枚につき1ドル（約157.86円）がこの基金に寄付されることも明らかにしている。