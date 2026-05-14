東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米中首脳会談】

トランプ米大統領

皆にあなた（習氏）は偉大な指導者だと伝えている

両国は共に素晴らしい未来を築くことになる

関係はかつてないほど良好なものになる



中国習近平国家主席

両国はライバルではなくパートナーであるべき

協力は双方に利益をもたらすが対立は双方に害を及ぼす

貿易戦争に勝者はいない、唯一の正しい選択は対話だ

台湾問題の処理を誤れば二国間の衝突につながる

台湾問題を処理しなければ米中関係は非常に危険な状況に陥る



【日本】

増日銀審議委員

できる限り早い段階での利上げが望ましい

適時適切な利上げで基調物価が2%超えないように抑えることが大事

米イラン戦争による物価上昇は一時的ショックにとどまらない可能性

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