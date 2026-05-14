女優の大島優子が１４日、都内で行われた手料理サブスク「ツクリオ」の新アンバサダー発表会に出席した。

「ツクリオ」は、出来立ての手料理を専用キッチンから冷凍せずにそのままお届けする、手料理サブスク。２児の母である大島は、仕事と家事を両立する中でこれだけは譲れないというポイントを問われ、「忙しくても子供とご飯を食卓に座って食べるというのは大事にしています」と話した。

「子供と向き合う時間を作るためにも、ツクリオは大切だなと思っています」と忙しい日常に助けてくれる存在だと語った。３歳になった大島の子供は、言葉も達者になってきたという。料理を３品作り、食卓に出したところ「『あれ？ もっとないの？ もう一品欲しいです』みたいな」と問われたことを明かした。

「本当に頑張って作った時にそれ言われると、『もうどうしたらいいの』って泣きそうになります」と日々奮闘している様子。「そんな時に冷蔵庫にツクリオがあったら（助けられる）」とＰＲ。大島が出演する新ＣＭは、この日から全国放映が開始された。