5月11日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが独自の“ダイエットルール”を披露した。

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この日のテーマは「ヘルシーなのに大満足！鶏胸肉＆ささみ」。パサつきがちな鶏胸肉をやわらかジューシーに仕上げた煮込み料理「鶏胸肉とパプリカのトマト煮込み」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

高タンパク、低脂肪の鶏胸肉とささみは、低カロリーでも食べごたえは十分とあり、ダイエット中の食生活には欠かせない食材だ。

さて、薄着の夏も近づくこの時期、ダイエットを始めている人は多いが、「私もダイエットしたい」と打ち明けたのは大西先生。だが、どうしても「食べちゃう」らしく、今のところ「痩せる傾向が見当たらない」という。

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DAIGOもダイエットは気になっているようで、最近は「8時以降くらいからは食べない」と決め、太らない食生活を心がけているとか。「それやりたい！」と大西先生も飛びつくが、夜8時どころか「10時以降に食べたくなる」という先生にはちょっぴりハードルが高そうだ。

しかし、そんなDAIGOのダイエットにも思わぬ抜け穴が。食べるのはNGだが「飲み物はいい」と特例を設けているそうで、「だから、飲み物に入ってるタピオカとかナタデココとかはOK（笑）」とのこと。そんなユルすぎる特別ルールに大西先生は大笑い。視聴者からも「ガバガバ理論がすぎますなぁw」「タピオカってめちゃめちゃ糖質なのでは？www」などのツッコミが飛んでいた。

（※レシピ）

鶏胸肉とパプリカのトマト煮込み

＜材料（2人分）＞

鶏胸肉（皮なし） 250g

パプリカ（黄） 1/2個（100g）

玉ねぎ 50g

にんにく 1片

小麦粉 大さじ1

白ワイン 50ml

トマトの水煮（粗ごしタイプ） 80g

チキンブイヨン 200ml

イタリアンパセリ（みじん切り）大さじ1

バージンオリーブ油 適量

塩 適量

黒こしょう（粗びき） 適量

＜作り方＞

（1）玉ねぎは薄切りにし、パプリカは種を取り除き、横半分に切って1cm幅の棒状に切り、にんにくは芽を取って叩きつぶす。

（2）鶏胸肉は縦半分に切り、斜めに1.5cm厚さのそぎ切りにし、両面に塩、黒こしょうをして小麦粉をまぶす。

（3）フライパンにバージンオリーブ油大さじ1、にんにくを入れて弱火にかけ、香りが出たら（2）を入れて中火で表面全体を軽く焼いて取り出す。

（4）（3）のフライパンに玉ねぎ、パプリカを加えて中火でしんなりするまで炒め、白ワインを加えて約半量になるまで煮つめる。

（5）トマトの水煮、チキンブイヨン、イタリアンパセリの半量、塩小さじ1/2、黒こしょうを加えて沸騰させ、（3）を戻し入れて中火で3～4分煮る。

（6）鶏肉に火が通ったら、残りのイタリアンパセリ、バージンオリーブ油少量を混ぜ合わせ、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

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なお、「鶏胸肉とパプリカのトマト煮込み」の調理の様子は、5月11日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。