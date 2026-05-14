「ガバガバ理論すぎるw」DAIGOが明かす独自の“ダイエットルール”に視聴者が猛ツッコミ！
5月11日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが独自の“ダイエットルール”を披露した。©ABCテレビ
この日のテーマは「ヘルシーなのに大満足！鶏胸肉＆ささみ」。パサつきがちな鶏胸肉をやわらかジューシーに仕上げた煮込み料理「鶏胸肉とパプリカのトマト煮込み」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。
高タンパク、低脂肪の鶏胸肉とささみは、低カロリーでも食べごたえは十分とあり、ダイエット中の食生活には欠かせない食材だ。
さて、薄着の夏も近づくこの時期、ダイエットを始めている人は多いが、「私もダイエットしたい」と打ち明けたのは大西先生。だが、どうしても「食べちゃう」らしく、今のところ「痩せる傾向が見当たらない」という。
【動画】エンディングでもダイエットへの意欲を語るDAIGO。イケてるボディを手に入れたらぜひやってみたい、ロックミュージシャンならではの野望とは？©ABCテレビ
DAIGOもダイエットは気になっているようで、最近は「8時以降くらいからは食べない」と決め、太らない食生活を心がけているとか。「それやりたい！」と大西先生も飛びつくが、夜8時どころか「10時以降に食べたくなる」という先生にはちょっぴりハードルが高そうだ。
しかし、そんなDAIGOのダイエットにも思わぬ抜け穴が。食べるのはNGだが「飲み物はいい」と特例を設けているそうで、「だから、飲み物に入ってるタピオカとかナタデココとかはOK（笑）」とのこと。そんなユルすぎる特別ルールに大西先生は大笑い。視聴者からも「ガバガバ理論がすぎますなぁw」「タピオカってめちゃめちゃ糖質なのでは？www」などのツッコミが飛んでいた。
（※レシピ）
鶏胸肉とパプリカのトマト煮込み
＜材料（2人分）＞
鶏胸肉（皮なし） 250g
パプリカ（黄） 1/2個（100g）
玉ねぎ 50g
にんにく 1片
小麦粉 大さじ1
白ワイン 50ml
トマトの水煮（粗ごしタイプ） 80g
チキンブイヨン 200ml
イタリアンパセリ（みじん切り）大さじ1
バージンオリーブ油 適量
塩 適量
黒こしょう（粗びき） 適量
＜作り方＞
（1）玉ねぎは薄切りにし、パプリカは種を取り除き、横半分に切って1cm幅の棒状に切り、にんにくは芽を取って叩きつぶす。
（2）鶏胸肉は縦半分に切り、斜めに1.5cm厚さのそぎ切りにし、両面に塩、黒こしょうをして小麦粉をまぶす。
（3）フライパンにバージンオリーブ油大さじ1、にんにくを入れて弱火にかけ、香りが出たら（2）を入れて中火で表面全体を軽く焼いて取り出す。
（4）（3）のフライパンに玉ねぎ、パプリカを加えて中火でしんなりするまで炒め、白ワインを加えて約半量になるまで煮つめる。
（5）トマトの水煮、チキンブイヨン、イタリアンパセリの半量、塩小さじ1/2、黒こしょうを加えて沸騰させ、（3）を戻し入れて中火で3～4分煮る。
（6）鶏肉に火が通ったら、残りのイタリアンパセリ、バージンオリーブ油少量を混ぜ合わせ、器に盛る。
【TVer】レシピ動画はこちら©ABCテレビ
なお、「鶏胸肉とパプリカのトマト煮込み」の調理の様子は、5月11日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。