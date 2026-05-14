通算14度目のリーグ・アン優勝&5連覇を達成！　PSGが2位RCランスとの直接対決を制す

まさに無敵状態



ライバルとの直接対決で決めた

PSG 圧巻のリーグ5連覇達成👑



🇫🇷リーグアン第29節

🆚RCランス×PSG

📺DAZN 見逃し配信中#リーグアン #だったらDAZN pic.twitter.com/xmeGl3tqYx