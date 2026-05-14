通算14度目のリーグ・アン優勝&5連覇を達成！ PSGが2位RCランスとの直接対決を制す
リーグ・アン第29節の延期分が13日に行われ、2位RCランスと首位パリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。
PSGが勝てば5連覇達成という一戦は、29分に動いた。ウスマン・デンベレが敵陣でボールを奪い、すぐさま浮き球のパスを送ると、抜け出したフビチャ・クヴァラツヘリアが右足でシュートをゴールネットに突き刺す。これでPSGは5連覇へ先制に成功した。
その後、スコアは動かずに迎えた後半アディショナルタイム3分、PSGは同点とされるピンチをしのぎカウンターに転じると、敵陣の右サイドに上がっていたデジレ・ドゥエがボックス手前ンのスペースにパスを出し、イブラヒム・エンバイェが右足ワンタッチで強烈なシュートを叩き込む。これでPSGはリードを2点に広げた。
PSGはこのまま2−0でRCランスに勝利。通算14度目となるリーグ・アン優勝、そしてリーグ・アン5連覇を成し遂げた。
この後、RCランスは17日に行われるリーグ・アン最終節で敵地にてリヨンと対戦。PSGは17日に行われるリーグ・アン最終節で敵地にてパリFCとのダービーマッチを戦い、30日にはアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨む。
【スコア】
RCランス 0−2 パリ・サンジェルマン
【得点者】
0−1 29分 フビチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）
0−2 90＋3分 イブラヒム・エンバイェ（パリ・サンジェルマン）
PSGが勝てば5連覇達成という一戦は、29分に動いた。ウスマン・デンベレが敵陣でボールを奪い、すぐさま浮き球のパスを送ると、抜け出したフビチャ・クヴァラツヘリアが右足でシュートをゴールネットに突き刺す。これでPSGは5連覇へ先制に成功した。
その後、スコアは動かずに迎えた後半アディショナルタイム3分、PSGは同点とされるピンチをしのぎカウンターに転じると、敵陣の右サイドに上がっていたデジレ・ドゥエがボックス手前ンのスペースにパスを出し、イブラヒム・エンバイェが右足ワンタッチで強烈なシュートを叩き込む。これでPSGはリードを2点に広げた。
この後、RCランスは17日に行われるリーグ・アン最終節で敵地にてリヨンと対戦。PSGは17日に行われるリーグ・アン最終節で敵地にてパリFCとのダービーマッチを戦い、30日にはアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨む。
【スコア】
RCランス 0−2 パリ・サンジェルマン
【得点者】
0−1 29分 フビチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）
0−2 90＋3分 イブラヒム・エンバイェ（パリ・サンジェルマン）
【動画】PSGがリーグ・アン5連覇を達成！
リーグ5連覇へ走り出す— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年5月13日
嫌な流れを断ち切る一振り⚡️
🇬🇪クヴァラツヘリア 今季7ゴール目
🇫🇷リーグアン第29節
🆚RCランス×PSG
📺DAZN ライブ配信中#リーグアン #だったらDAZN pic.twitter.com/B3Ik7W7fFL
まるで磁石のように— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年5月13日
5連覇へ“最後の砦”が体を張る！
サフォノフ 神セーブ連発⚡️
🇫🇷リーグアン第29節
🆚RCランス×PSG
📺DAZN ライブ配信中#リーグアン #だったらDAZN pic.twitter.com/ZiJykp9mzQ
お祭り騒ぎ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年5月13日
首位決戦でトドメの一撃⚡️
🇸🇳エンバイェ 今季2ゴール目
🇫🇷リーグアン第29節
🆚RCランス×PSG
📺DAZN ライブ配信中#リーグアン #だったらDAZN pic.twitter.com/IEyG6Suy7R
まさに無敵状態— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年5月13日
ライバルとの直接対決で決めた
PSG 圧巻のリーグ5連覇達成👑
🇫🇷リーグアン第29節
🆚RCランス×PSG
📺DAZN 見逃し配信中#リーグアン #だったらDAZN pic.twitter.com/xmeGl3tqYx