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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】土日がおすすめ！？EXPO’70パビリオン特別展」と題した動画を公開した。



万博記念公園で開催中の特別展に潜入し、1970年の大阪万博で建てられたパビリオンの“その後”をレポートしている。



会場には、当時の施設が今どこにあるのかを示す全国マップや、巨大モアイ像、動く文楽人形など、思わず見入ってしまう展示が続々。

「こんなものまで残ってるの？」と思わず驚く場面も。



さらに、当時のスタンプが押されたままのスタンプ帳など、レトロすぎるグッズも登場。

万博の“歴史”と“今”がつながる不思議な感覚に引き込まれていく。



実際にどこに残っているのか、そしてどんな展示なのか――

気になる詳細は、動画でチェックしてみてほしい。