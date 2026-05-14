この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】土日がおすすめ！？EXPO’70パビリオン特別展」と題した動画を公開した。

万博記念公園で開催中の特別展に潜入し、1970年の大阪万博で建てられたパビリオンの“その後”をレポートしている。

会場には、当時の施設が今どこにあるのかを示す全国マップや、巨大モアイ像、動く文楽人形など、思わず見入ってしまう展示が続々。
「こんなものまで残ってるの？」と思わず驚く場面も。

さらに、当時のスタンプが押されたままのスタンプ帳など、レトロすぎるグッズも登場。
万博の“歴史”と“今”がつながる不思議な感覚に引き込まれていく。

実際にどこに残っているのか、そしてどんな展示なのか――
気になる詳細は、動画でチェックしてみてほしい。

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