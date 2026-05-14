脳梗塞（こうそく）発症後に失われた脳機能の回復に、脳に存在する免疫細胞が関わっていることが分かったと東京科学大などの研究チームが発表した。

マウスを使った実験で、この免疫細胞の働きを持続させる化合物の開発にも成功した。脳梗塞による寝たきりを防ぐ治療法につながる可能性があるという。論文が１４日、科学誌ネイチャーに掲載される。

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで神経細胞が破壊される。チームによると、発症後数か月間はリハビリテーションなどで失われた脳機能を部分的に取り戻すことができるが、その後は回復しなくなる。

チームは、神経細胞の成長や修復を助ける物質を出す免疫細胞に着目。脳梗塞を再現したマウスでこの免疫細胞を取り除くと、脳の機能が回復しなくなった。

さらに、免疫細胞の回復力を止めてしまうたんぱく質を特定した。このたんぱく質の働きを阻害する化合物を脳に注入したところ、発症から１か月後でも、回復力が維持できていた。同大の七田崇教授（脳卒中学）は「脳機能の回復を諦めない治療コンセプトを生みだせた。患者さんに届けられるよう研究を続けたい」と話す。

東京大の斉藤貴志教授（神経病理学）の話「人でも同様の効果が確認されれば、回復期を今よりも長くすることができて、寝たきりを防げる可能性がある」