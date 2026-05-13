◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（１３日・福井）

巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を懸けて先発。５回まで球数７２で３安打無失点と好投している。

これが加入後５度目の先発。序盤から雄たけびをあげ、気迫全開でカープ打線と勝負した。最速１４９キロでチェンジアップ、カットボール、フォークなども低めに制球し、大城とのバッテリーで粘りを見せている。

福井での登板は初。前回４月２８日の広島戦（東京ドーム）は５回１２安打６失点と打ち込まれ２敗目を喫した。リフレッシュ抹消をへて中１４日で復帰。ベンチから見つめる内海投手コーチは「状態は非常に良さそう。横から見ていても球の強さを感じるし、スピードも出ている。この状態を維持し、１イニングでも長く投げてほしい」とコメントしている。

◆則本の今季登板（★は敗戦投手、―は勝敗つかず）

４月２日 中日（バンテリンドーム）★７回８５球５安打２失点５奪三振

９日 広島（マツダ）雨天中止

１４日 阪神（甲子園）―６回９３球２安打無失点３奪三振

２１日 中日（長野）―５回９４球１０安打１失点４奪三振

２８日 広島（東京ドーム）★５回９８球１２安打６失点３奪三振