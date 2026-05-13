Stray Kids、大型スタンディ＆スペシャルスペースが登場 映画館を“dominATE”
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、15日から全国の映画館にて公開される。それに先立って、スペシャル施策がスタートすることが発表された。
【写真】映画館を“dominATE”するStray Kids
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影した。そして、ライブ映画にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも盛り込まれ、メンバーたちは、忙しいツアースケジュールを乗り越えながら、ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出す。
スペシャル施策第1弾は「Stray Kids大型スタンディ」の展開。全国5劇場（東京・新宿バルト9、埼玉・T・ジョイ エミテラス所沢、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、T・ジョイ京都、福岡・T・ジョイ博多）に設置されるスタンディは、Blackを基調としたクール＆スタイリッシュな映画館限定スペシャルデザインとなる。メンバーと並んで撮影できるサイズ感になっており、まるでStray Kidsが目の前にいるかのような臨場感を味わえる。
スペシャル施策第2弾は、新宿バルト9（cafe oase）と横浜ブルク13（cafe OASE）で設置されるスペシャルスペース。Stray Kidsの魅力が空間全体に詰まった、今しか味わえないスペースで、最高の映画体験をさらにアップデートできる。
【写真】映画館を“dominATE”するStray Kids
本作は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、メキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得した。さらに、ドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地K-POP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。
スペシャル施策第1弾は「Stray Kids大型スタンディ」の展開。全国5劇場（東京・新宿バルト9、埼玉・T・ジョイ エミテラス所沢、愛知・ミッドランドスクエア シネマ、T・ジョイ京都、福岡・T・ジョイ博多）に設置されるスタンディは、Blackを基調としたクール＆スタイリッシュな映画館限定スペシャルデザインとなる。メンバーと並んで撮影できるサイズ感になっており、まるでStray Kidsが目の前にいるかのような臨場感を味わえる。
スペシャル施策第2弾は、新宿バルト9（cafe oase）と横浜ブルク13（cafe OASE）で設置されるスペシャルスペース。Stray Kidsの魅力が空間全体に詰まった、今しか味わえないスペースで、最高の映画体験をさらにアップデートできる。