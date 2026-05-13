Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2

発表までは闇のなか…。

今秋にApple（アップル）が、新CEO就任と合わせて投入してくるとも予測されている折りたたみiPhone。

そのネーミングって、Samsung（サムスン）やGoogle（グーグル）の折りたたみスマホにならって「iPhone Fold」になるといわれていたり、いや「iPhone Ultra」だと推す声が強まったりですけど、実際はどうなるのでしょう？

これまで暗黙のうちにiPhone Foldとしてリリースされるとか、iPhone Ultraが順当なところと目されてきた理由は、マーケティングの観点も大きいようです。

やっぱり初めての折りたたみモデルですから、聞いただけで新コンセプトの印象が伝わるのはiPhone Fold。また、最上位機種のイメージで、すぐに新機能とスペックの高さを期待しやすいネーミングは、iPhone Ultraになるでしょうかね。

しかしながら、9to5Macからは、まだほとんど馴染みのない新名称として「iPhone Folio」も挙がっています。他社との差別化という意味では、このネーミングで折りたたみモデルという路線はありかもしれません。

あとAppleは、iPad向けアクセサリーに「Folio」を冠する商品を用意。新モデルは、iPhoneのラインナップではあるものの、開くと大画面のiPadに近いというスタンスから、iPhone FolioというiPad寄りの名称が付される可能性があったりするでしょうか？

開くと2画面になるというコンセプトをアピールする意味では「iPhone Duo」という可能性も捨て切れません。なんといっても、Appleは、アルファベット3文字のネーミングが好きですよね。これまで「Pro」「Max」「Air」「Neo」など、響きのよいものが選ばれてきました。その流れで「Duo」を初採用するという予想は、どうでしょうかね〜。

直近の大予想祭りは、初の低価格モデルとなるMacBookの登場をめぐって盛り上がりました。事前にはiPhoneの低価格モデルのネーミングから「MacBook SE」や「MacBook e」で決まりなんていわれていました。ですが、ふたを開けると「MacBook Neo」だったという！

結局のところ、折りたたみiPhoneの正式名称も、完全に予測をはずしたものに決着するのでしょうか？ さすがに「iPhone Neo」はないと思いますが、はてさて真相はいかに？

Source: 9to5Mac