安くて便利なグッズがそろう100円ショップですが、ときには長く使い続けたくなる“名品”に出合えるのも魅力です。プチプラグッズに詳しいESSEベストフレンズ101メンバーのやまみさんは、ダイソーとセリアに、それぞれ何年も愛用しているお気に入りのアイテムがあるそう。今回は、やまみさんイチオシのダイソー＆セリアの名品について語ります。

1：散らかりを防止！輪ゴムの収納に便利なアイテム

輪ゴムを取るとき、絡まったり数本取れて床に落ちたりしてイラっとすることはありませんか？ ダイソーの輪ゴムホルダーは、そんなストレスをなくしてくれた商品で、2年前から愛用中です。

中心部分はゴムがとおる際に広がるつくりになっていて、収納するときは中央から輪ゴムの束を簡単に入れることが可能。出すときはゴムを適当に1本つまんで、中央あたりで適当に引っぱると1本スッと取れます。

すごく稀に失敗することがありますが、基本的に気持ちよく1本だけスッと取り出せてストレスゼロ。「早く出合いかった！」と思うくらいお気に入りです。裏にマグネットがついているので、わが家は冷蔵庫につけています。

ただ、とてもお気に入りの商品ではあるものの、デザインのみ惜しいと思っています…。現行品は角が丸い長方形ですが、正方形や円の形の方がおしゃれな気がしていて、今後違うデザインも出たらうれしいなと、ひそかに期待しています。

2：歯ブラシは宙に浮かせて掃除もラクチンに！

セリアで購入した4本の歯ブラシをかけられるタイプの歯ブラシホルダーは、5年以上前から愛用しています。ホルダーはたまに掃除しますが、多少汚れてくるので約1年に一度交換しています。

吸盤つきで洗面所の壁につけて使用していますが、吸盤は丈夫で一度も取れたことがなく、弱くなっている感じもしません。

ワイヤータイプなので通気性がよく歯ブラシが乾きやすい点、お掃除しやすい点も気に入っています。また、シンプルなデザインなので洗面所になじみやすいと思います。

じつは、この商品が廃盤になるのを勝手に心配して、常に家に1〜2個在庫をもっています。そのくらい気に入っている商品です。

今回は、年単位で愛用できるダイソー＆セリアの便利アイテムを紹介しました。ぜひお店でチェックしてみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください