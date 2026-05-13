スタッフ「リアルに3色買い！」【GU】脚の形を拾わない♡「優秀パンツ」

脚のラインを気にせず、パンツスタイルでカッコよく決めたい！ そんな人にぴったりのアイテムが、【GU（ジーユー）】から登場！ 今回は、スタッフのNatsukiさんが「リアルに3色買いした」というスウェットパンツをご紹介します。ワイドシルエットで楽ちんおしゃれが叶いそうなので、ぜひ春夏コーデの相棒にして。

旬のバギーシルエットでサマ見え & 体型カバー

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\1,990（税込）

ゆとりのあるバギーシルエットが今っぽいスウェットパンツ。Natsukiさんによると「ハリのある素材で脚の形を拾わない」とのことで、下半身のラインが気になる人にぴったり。カジュアルなTシャツと合わせて爽やかに、甘めのブラウスでフェミニンになど、幅広い着こなしを楽しめます。

ジャケットと合わせればきれいめにも

こちらは色違いのブラックを着用。カジュアルなイメージのあるスウェットパンツですが、シックなブラックならきれいめコーデにもマッチ。Natsukiさんのようにジャケットでクールに決めるのも良し、シアーシャツで程よい抜け感を出すのもおすすめです。裾のドローコードを絞ってシルエットを変えることもできます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。