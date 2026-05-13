

デフ・パペットシアター・ひとみ「一寸法師」チラシ表面

デフ・パペットシアター・ひとみ「一寸法師」が、5月29日にシアター・アルファ東京で無料上演される。

「デフ・パペットシアター・ひとみ」は公益財団法人現代人形劇センターを母体とし、耳の聞こえない＜ろう者＞と耳の聞こえる＜聴者＞がともに舞台を創造する、日本で唯一のプロ人形劇団。

「少しでも多くの方にこの公演を体験頂きたい」という思いから、今公演は恵比寿にあるシアター・アルファ東京の完全バックアップにより、無料公演が開催される。

家族や友人、誰でも入場無料で観劇可能だ。

終演後には同施設２階で懇親会も実施。新たな言語やコミュニケーションの多様性について体験できる。

公演概要 上演時間：約70分 内容：

①世界で唯一のプロ人形劇団誕生秘話

②手話解説＆手話体験

③人形劇「一寸法師」

昔の大道芸をベースに、人形アクロバットを取り入れた、新感覚の人形芝居です。

語りや歌、踊り、曲芸が次々に展開し、にぎやかなお囃子とともに進むその世界は、

伝統とエンターテインメントが融合した大人にも見応えのある作品となっています。

デフ・パペットシアター・ひとみ “言葉”とは話すことや聞くことだけではない、身体や表情や手話、そして人形を使っても伝えられるものです。聴覚以上に心揺さぶられる視覚というものは、人と人とを深く結びつける力があります。

言葉に頼らず、身体や表情、手話、人形を使って表現される舞台は、とても温かく心に残る時間となるはずです。



デフ・パペットシアター・ひとみ「一寸法師」チラシ裏面

公演詳細はこちら。

https://www.alpha-tk.com/backupシアター

申し込みURLはこちら。

https://x.gd/ArJyV