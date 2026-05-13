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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説「過去80年で100%的中」した指標が示す2026年の世界金融危機

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海外不動産投資家の宮脇さきが、自身のYouTubeチャンネルで「世界最大の格付け機関が警告！リーマン前と完全に一致した「暴落のサイン」について解説します！」と題した動画で、2026年に世界金融危機が起こる可能性と、資産を守るための具体的な対策について解説している。



宮脇氏はまず、金融危機について「起きることは決まっていて、それがいつ起こるのかっていうフェーズに入っている」と指摘。その根拠として、ムーディーズのAI予測モデルが算出するリセッション確率が49%に達していることを紹介した。過去80年間のデータでは、この数値が50%を超えると12ヶ月以内に100%の確率で景気後退が起こっているという。



さらに宮脇氏は、18年周期の景気循環理論について解説を展開した。1973年のオイルショック、1990年の日本のバブル崩壊、2008年のリーマンショックと、過去の大きな危機が18年周期で発生している事実を挙げ、その次の周期が「2026年」にあたると説明。そして現在、「中東戦争による原油高」「関税ショック」「AI投資バブルの崩壊リスク」という3つのトリガーが同時に存在し、「過去3回の危機の要素が全て同時に存在している」と異常な事態であることを強調した。



有事に備えるための戦略として、宮脇氏は資産の分散を推奨している。特に、スタグフレーションやリセッションに強いゴールドの保有や、キャッシュポジションの確保を挙げ、「パニックにならない。キャッシュを確保して、暴落時に優良な資産を仕込む準備をしておく」と動画を締めくくった。