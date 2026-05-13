＜ハッピーセット＞5月15日（金）からは「へんしん！マクドナルドロボ」が登場！
5月15日（金）からのハッピーセットは「へんしん！マクドナルドロボ」と「ちいかわ」です。
マクドナルドの商品がロボに変形！「へんしん！マクドナルドロボ」がハッピーセット®に登場
マクドナルドの店舗や人気メニューが、動物や恐竜モチーフのロボットに変形する「ハッピーセット へんしん！マクドナルドロボ」。おもちゃは全8種類、お店や商品を変形させながら遊べるワクワク感たっぷりのシリーズです。ハンバーガーがバーガーマンに、チキンマックナゲット®がナゲットロボになるなど、「どう変わるのかな？」と考えながら楽しめるのも魅力です。
【ナゲットロボ】
チキンマックナゲットのケースがロボットに変形。ユニークなデザインが目を引きます。
【デリバライオン】
デリバリーバイクがスピード感のあるロボットに変形。乗り物好きの子どもにも人気が出そうです。
【ティラノサプライズ】
ハッピーセットボックスがティラノサウルスに変形。大きく口を開けた迫力満点の恐竜が現れます。
【えだまめコーンイーグル】
えだまめコーンがイーグル（わし）に変形。羽を広げたような、かっこいいフォルムが魅力です。
第2弾：5月29日（金）〜6月11日（木）
【バーガーマン】
ハンバーガーがバーガーマンに変身。パーツを動かして遊べるおもちゃです。
【おとどけサウルス】
デリバリーバッグがおとどけサウルスに変形。配達ごっこをしながら遊べます。
【メガモッサ】
お店の形が恐竜ロボへ変形。ダイナミックなしかけも楽しめますよ。
【ウルフドリンカ】
ドリンクマシーンがメカロボ風に変形。細かなパーツの動きにも注目です。
今回のハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」は、それぞれのロボットたちが協力してお店のピンチを解決するなど、オリジナルの物語を想像しながら遊べるのも魅力。ぜひマクドナルドの世界観を楽しんで！
もう一つのハッピーセット®「ちいかわ」は今回も可愛らしさ全開です。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「へんしん！マクドナルドロボ」】
■販売期間：2026年5月15日(金)〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全8種
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。
※おもちゃはお選びいただけません。交換もご容赦いただけますようお願いいたします。
※製品の特性上、塗装のわずかなズレや、細かい擦れ傷がある場合がございます。製造・輸送時に生じる特性のため交換の対象にはなりません。 強く擦ると塗装の剥がれや色移りの可能性がございます。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
※画像はイメージです。
©2026 McDONALD’S
編集・千永美