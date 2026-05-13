Jリーグが公式SNSなどで紹介

Jリーグで“意外な人物”が見せた神トラップが注目を集めている。

5月9日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第16節・AC長野パルセイロ対FC岐阜での一幕に、SNSのファンは「すぐに契約した方がいい」「うますぎる」と反応している。

5月9日に行われた長野対岐阜の一戦で、その場面は起こった。1-1で迎えた後半36分、岐阜がCKからチャンスを作ると、ファーサイドのこぼれ球をFW川本梨誉が右足で狙ったが、DFにブロックされてラインを割り、ゴール裏の方に飛んで行った。

すると、ゴール裏で椅子に座って待機していたボールパーソンが、勢いよく飛んできたボールを座りながら足元にピタリとトラップ。このワンプレーにJリーグが注目。TikTokやYouTubeなどの公式SNSで「座りながらこの技術！ボールパーソンの神トラップ」とスポットライトを当てた。

これを見たファンからは「将来有望選手」「視野が広い」「冷静すぎるって」「鎌田みたいな脱力感」「ボールの勢い抑えられててすごい」「こういう所ピックアップするの好き」「こういう公式いいね」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）