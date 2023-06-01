主砲が眠れば王者の足元もきしむ――。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が、急失速する打線に危機感をにじませている。

ドジャースは１１日（日本時間１２日）にドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦で３―９と敗れ、３連敗となった。ナ・リーグ西地区では２４勝１７敗の２位。首位パドレスとは０・５ゲーム差に踏みとどまるが、内容は重い。６回終了時点では３―３だったが、アレックス・ベシア投手（３０）が７回に３失点、９回にはワイアット・ミルズ投手（３１）も５四死球で３点を失い、試合は壊れた。

ただ、ロバーツ監督が見つめる本丸はブルペンだけではない。ドジャース専門メディア「トゥルーブルーＬＡ」によれば、チームは直近１２試合で９度も３得点以下。３試合連続の５点差以上での敗戦は、ロサンゼルス移転後の球団ワースト記録に並ぶ屈辱となった。それでも指揮官は「努力も集中力もある。闘志も感じた。必ず抜け出す」と強調。「才能も意欲もありすぎる。この状態が長く続くことはない」と、主力の反発力に賭けた。

象徴的なのが、大谷翔平投手（３１）だ。この日は「１番」で５打数無安打２三振。今季は同日現在で打率２割３分３厘、６本塁打、１６打点、ＯＰＳ・７６７に沈む。４月２６日（同２７日）のカブス戦を最後に１３試合、５１打席連続で本塁打がなく、その間は４３打数７安打、打率１割６分３厘。ロバーツ監督はジャイアンツとの残り２試合のうち１試合で、大谷を打者として起用しない可能性にも言及している。



不振は大谷だけではない。テオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）は１１日を迎えた時点で打率２割３分８厘、４本塁打、１７打点、ＯＰＳ・６８２。直近１５試合は５２打数１０安打で長打なしと苦しみ、この日は２０２０年８月７日（同８日）以来となる８番降格となった。二塁打、単打、四球で３度出塁したことは光明だが、指揮官は試合前に「打つべき球を打ち損じている」と指摘している。

ムーキー・ベッツ内野手（３３）が右脇腹痛から復帰しても、流れは一変しなかった。名将の言葉は楽観ではなく、限界寸前の打線に向けた最後の信頼表明でもある。主軸が沈黙を破れなければ、王者の看板は重圧へと変わる。