171が、6月24日にリリースされるEP『音楽 青春 LOVE』のジャケット写真を公開した。また、このEPに先駆け、5月13日に配信リリースされる新曲「音楽やろうよ！」のリリースを記念し、同日21時にMVのプレミア公開も決定した。

毎作、ジャケット写真やCDのブックレットなど、アートワークのクリエイティブもメンバーたちの手で制作してきた171だが、本日公開となったEP『音楽 青春 LOVE』のジャケット写真は、カナ（B, Vo）が担当している。太陽と地球を対角に配したデザインは、収録曲を象徴するモチーフになっており、センターに配置された力強い光によって、「どこにでもある小さな出来事が音楽を通して世界と繋がっていく」という感覚が表現されているとのこと。

EP『音楽 青春 LOVE』ジャケット写真

明日先行リリースとなる「音楽やろうよ！」のMVは、メジャーデビュー前から171のミュージックビデオをディレクションしてきた加藤マニが監督を務めている。本作のタイトルや歌詞、そしてメンバーが発信してきた「もっと気軽に音楽に触れてほしい」という想いが落とし込まれた見逃せない内容になっているという。

https://youtu.be/NqKvOSZuujs

そんな「音楽やろうよ！」というタイトルとそのメッセージを体現する企画、”vs171online「音楽やろうよ！」編”の開催も発表され、メンバー3人による開催宣言映像がYouTubeにて公開となった。EP『refrain』のリリース時に開催された、「足音」のギターをカバーする“vs171online”に続いて開催される今回は、ギター以外にベース、ドラムのほか、歌やその他の楽器でも参加できる。5月13日0時より、原曲からそれぞれのパートの音源を抜いた企画用の音源も配布される予定の同企画は、パート別で個人でのエントリーはもちろん、友人やバンドメンバーと全パート丸ごとのカバーでもエントリーが可能ということで、是非気軽に「音楽やろうよ！」をプレイして楽しんでいただきたい。

https://youtu.be/tNjBnOp0u_4

◆“vs171online「音楽やろうよ！」編”概要

さらに、ワンマンツアーに合わせて7月3日にリリースとなる『音楽 青春 LOVE』のパッケージ版の特典も発表された。ライブ会場での購入者にはサイン入りポストカードが特典となっている。また、VICTOR ONLINE STOREではジャケット写真のデザインを活かしたステッカーが、そしてタワーレコードではタワーレコードのカラーで制作されたバンドのロゴステッカーが提供される。

◾️先行配信「音楽やろうよ！」

2026年5月13日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://171.lnk.to/Letsmakemusic

◾️EP『『音楽 青春 LOVE』』

2026年6月24日（水）配信リリース

2026年7月3日（金）パッケージリリース ※ライブ会場、VICTOR ONLINE STORE、タワーレコード限定販売

・ライブ会場＆VICTOR ONLINE STORE限定セット：2,500円（税込） ＊CD＋オリジナル冊子「BANDやろうよ！」

・タワーレコード（CDのみ）：1,650円（税込）

https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/171/music-youth-love.html ▼収録曲

音楽やろうよ！

青春のウソホント

love

◾️＜対バンツアー「vs171ツアー 2026」＞

2026年

5月17日（日）大阪・⼼斎橋SUNHALL

open17:15 / start18:00

［GUEST］THE BACK HORN

INFO：清⽔⾳泉 http://www.shimizuonsen.com 5月20日（水）東京・新宿LOFT

open18:15 / start19:00

［GUEST］a flood of circle

INFO：HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp ▼チケット

⽴⾒通常チケット \4,500（ドリンク代別）

⽴⾒学割チケット \3,500（ドリンク代別）

https://tix.to/171_tour2026

◾️＜ワンマンツアー「171 音楽 青春 LOVE ワンマンツアー」＞

2026年

7月03日（金）大阪・246 LIVEHOUSE GABU

open18:15 / start19:00

INFO：清⽔⾳泉 http://www.shimizuonsen.com 7月10日（金）東京・恵⽐寿LIQUIDROOM

open18:00 / start19:00

INFO：HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp 7月18日（土）名古屋・ NAGOYA JAMMIN’

open17:15 / start18:00

INFO：JAILHOUSE http://www.jailhouse.jp 7月25日（土）神戸・VARIT.

open17:30 / start18:00

INFO：清⽔⾳泉 http://www.shimizuonsen.com 7月26日（日）京都・磔磔

open16:30 / start17:00

INFO：清⽔⾳泉 http://www.shimizuonsen.com ▼チケット

⽴⾒通常チケット \4,500（ドリンク代別）

⽴⾒学割チケット \3,500（ドリンク代別）

チケット一般発売日：5/23（⼟）10:00〜

◾️＜171 presents「現在地フェス 2026」＞ 日程：2026年8月16日（日）

会場：Live House Anima / Live House Pangea ▼出演者

171 / エダワカレ / お先真っ暗 / 神々のゴライコーズ / 降之⿃ / SYAYOS / 衝動⾰命 / DNA GAINZ / 東京パピーズ / バイセーシ / フリージアン / Hue’s / Jose / muk / mogari / 弱⾍倶楽部 / ヨークシン ▼チケット

⽴⾒通常チケット \5,500（ドリンク代別）

⽴⾒学割チケット \4,500（ドリンク代別）

＜オフィシャル先⾏＞

受付期間： 5/24（⽇）23:59まで

https://eplus.jp/genzaichi-fes2026-hp/