近年、「経済安全保障」という言葉がビジネスの現場で頻繁に語られるようになった。かつて安全保障は国家の防衛政策の領域とみなされていたが、現在では民間企業の経営戦略において避けては通れない最重要課題となっている。日本企業が経済安全保障を徹底しなければならない理由は、急速に変化する国際情勢と、それに伴う経営リスクの肥大化に直結しているからである。



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最大の要因は、アメリカと中国を軸とする大国間の覇権争いと地政学的な緊張の高まりである。冷戦後の世界経済は、効率性を最優先とするグローバル化のもとで発展してきた。しかし、米中対立の激化などを契機に、国家間が経済的な依存関係を「武器」として利用するリスクが顕在化した。特定の国に重要物資の供給を依存することや、最先端技術が軍事転用されることへの危機感が、各国の政策を自由貿易から保護主義的な規制へと転換させているのである。



特有の脆弱性抱える日本企業

このような環境下で、日本企業は特有の脆弱性を抱えている。日本はエネルギー資源や重要鉱物などの多くを海外に頼っている。加えて、製造業ではサプライチェーンが世界中に張り巡らされている。もし特定の国による輸出規制や地政学的な有事によって供給網が寸断されれば、生産活動はたちまち停止に追い込まれる。半導体などの重要物資の安定確保は、企業の事業継続のみならず、社会インフラを維持するためにも不可欠な条件である。



さらに、技術流出の防止も極めて重要な視点である。日本企業は、素材、電子部品、半導体製造装置などの分野で世界トップクラスの技術力を有している。これらの技術がサイバー攻撃や企業買収、不適切な人材移動によって外国へ流出すると、他国の軍事力強化に利用される恐れがある。それは国家の安全保障を脅かすだけでなく、企業が長年培ってきた競争優位性を一瞬にして喪失させる致命的なダメージとなる。自社の機微技術を守り抜くことは、企業の存在価値を維持するための防波堤といえる。



激動する世界経済を生き抜くために

他国が導入する経済制裁や法規制への適応も日本企業にとって喫緊の課題である。アメリカなどを筆頭に、懸念国への先端技術の輸出や、特定企業との取引を厳しく制限する動きが加速している。これらの規制は国外の企業にも適用されることが多く、日本企業であっても違反すれば巨額の罰金を科されたり、グローバルな取引網から締め出されたりするリスクがある。経済安全保障の軽視は、企業の存続そのものを揺るがす事態を招きかねない。



日本企業が経済安全保障を徹底しなければならないのは、それが単なる政府からの要請ではなく、激動する世界経済を生き抜くための生存戦略だからである。地政学的リスクを正確に把握し、サプライチェーンの強靭化や技術の厳格な保護を図ることは、企業の持続的な成長を担保する基盤となる。もはや経済安全保障は、経営層が主体的に取り組むべき中核的な経営課題となっているのである。



◆和田大樹（わだ・だいじゅ）CEO, Strategic Intelligence Inc. / 代表取締役社長 専門分野は国際安全保障論、国際テロリズム論、経済安全保障、地政学リスクなど。海外研究機関や国内の大学で特任教授や非常勤講師を兼務。また、国内外の企業に対して地政学リスク分野で情報提供を行うインテリジェンス会社の代表を務める。