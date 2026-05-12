トラッカーの今のトレンドは「USB-C充電」だと思う。だってラクだし
もうみんなUSB-Cでいいんじゃないかな。
荷物に付けておくと安心な「忘れ物防止タグ」。メジャーなものはApple（アップル）の「AirTag」ですが、最近は同じ範囲で使えるサードパーティ製の互換タグも人気。
…というかAirTagと比べてコスパがぶっちぎりでいいので、僕も互換タグ派です。
で、今ならどれがいいの？ コスパ高いの？ 使いやすいの？ってところですが、iPhoneユーザーならこれかなと。
UGREENの「FineTrack Smart Finder」です。
AirTagと同じ「探す」対応。USB-C充電で電池不要
特徴としては、いわゆる「探す」対応の互換AirTagって感じです。
AirTag独自の「こっちの方向◯m」みたいに周囲を探す機能はありませんけど、地図上で位置を特定できて、音も鳴らして場所をお知らせしてくれます。
で、何がいいかというと、電池式じゃなくて充電式なところ。しかもUSB-Cを直接ぶっ挿して充電できるのです！
電池式だとランニングコストがかかりますし、電池交換が面倒で放置しがち。一方こっちなら、そのへんにあるUSB-Cケーブル挿せばいいだけですからね！ 絶対にラク。
なるべくラクして荷物を見守りたいなら、荷物の分だけ買っておきましょ？
ちなみに…
UGREEN FineTrack Smart Finder
1,359円
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コイン電池式もあります。USB-Cタイプよりも薄めにできているので、電池交換してもいいからなるべく薄い方がいい。という方はこっちをどうぞ。
Source: Amazon（1，2）
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