＜第1回映画館大賞（2026年）授賞式＞◇12日◇東京・109シネマズプレミアム新宿

邦画実写初の興行収入200億円を突破した、吉沢亮（32）の主演映画「国宝」が、記念すべき第1回で、映画館でこそ観るべき！日本映画部門1位（100館以上の規模で上映された日本映画作品）と、映画館大賞（4部門の最優秀作品の中から選出される最高賞）に輝いた。

全部門の受賞作、上位3作品は以下の通り。

★映画館大賞 「国宝」

▼映画館でこそ観るべき！日本映画部門（100館以上の規模で上映された日本映画作品）

1位 「国宝」

2位 「爆弾」

3位 「ファーストキス 1ST KISS」

▼映画館でこそ観るべき！外国映画部門（100館以上の規模で上映された外国映画作品）

1位 「ウィキッドふたりの魔女」

2位 「F1／エフワン」

3位 「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」

▼映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門（すべてのアニメ映画作品）

1位「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」

2位「チェンソーマン レゼ篇」

3位 「ズートピア2」

▼もっとひろがれ！掘り出し映画部門（2館以上100館未満の規模で上映された実写作品）

1位 「罪人たち」

2位 「WEAPONS／ウエポンズ」

3位 「新幹線大爆破」（Netflix映画）

▼映画館スタッフイチオシ日本映画部門

1位 「劇場版名探偵コナン ハイウェイの堕天使」

2位 「キングダム 魂の決戦」

3位 「ゴジラ−0.0」

▼映画館スタッフイチオシ外国映画部門

1位 「プラダを着た悪魔2」

2位 「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」

3位 「トイストーリー5」

※映画館スタッフイチオシ2部門は、26年4月1日以降の上映予定作品が対象

映画館大賞は、日々の業務で観客の反応を直接肌で感じている映画館スタッフが「映画館で働いているからこそ選べる、そして、より多くの方に映画館で観てほしい作品」を投票によって選出し、映画館で再上映することで、改めて作品の魅力を届け、映画館への来場促進と映画文化の活性化を目指す企画。対象作品は25年1月1日から12月31日までに国内で公開された作品とし、複数の部門を設置（ただしし、4Kなど再上映、ODS（コンサート／ライブフィルム等）、1館のみの上映作品は対象外一部、26年4月以降の公開予定作品を対象としたイチオシ部門も含む）。全国550館以上に案内し、延べ3000人を超える映画館スタッフの投票によって選ばれた全7部門が発表された。