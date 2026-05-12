◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―中日（１２日・横浜）

ＤｅＮＡの相川亮二監督が取材に応じ、１対２の交換トレードでソフトバンクに移籍が決まった山本祐大捕手について語った。ソフトバンクからは尾形崇斗投手、井上朋也内野手が加入する。

正捕手の電撃移籍となった。指揮官は「僕らとしてはやることは変わらない。ここにいるベイスターズのメンバーで最後まで戦い抜くというところで、これはまたみんなと誓った中で、今日からまた戦うというだけです」と、目の前の試合に集中する。

２２年に古巣復帰した指揮官は、昨オフに監督に就任するまでバッテリーコーチなどを務めてきた。「個人的な感情は当然、僕もあって、このチームで一番長く接してきた選手。バッテリーコーチ時代からいろんなことを目指して一緒にやってきたので、当然寂しさはありますけど、あいつのことなんで、どこに行ったって素晴らしい選手でい続けると思うので、それをこれからも応援します」とエールを送った。

山本は京都翔英、ＢＣ滋賀を経て２０１７年ドラフト９位でＤｅＮＡ入団。プロ９年目を迎える。ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手で、昨季はエース・東の最多勝獲得にも貢献した。牧、入江ら９８年度生まれの同学年での会合では、幹事を担当することも多く、高い人間性も評価されていた。