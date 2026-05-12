お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷が、第１子誕生を発表した。

１１日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜・午後１１時５９分）に出演し、「昨年末に結婚しまして、つい先日、子どもが生まれました」と報告。ＭＣの千鳥・大悟は「これは本当におめでたい」と祝福した。

番組では、栗谷の昨年１１月の結婚から約半年にわたって密着したＶＴＲも放送。妻も登場し、一緒に婚姻届を提出する様子などが公開された。また栗谷の父が末期がんで余命宣告を受けていたことも明かされ、「なんとかその間に結婚と子どもを見せられたらいいなって」と打ち明けていた。

栗谷は昨年１２月３０日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「アメトーーク！年末６時間ＳＰ」で、結婚をサプライズ発表した。婚姻届は収録から２日後の１１月２２日に提出するとし、婚姻届の証人は明石家さんまがつとめた。

「大悟の芸人領収書」放送後、栗谷は自身のＸを更新し、「＃大悟の芸人領収書 １周目ありがとうございました！出てくれたサンドウィッチマンさん、すがちゃん、ＤＥＮ、すがやもありがとうございました！早々に泣いてしまってすみません！次回で完結！騙（だま）されたと思って観てください！！」（原文ママ）とつづった。