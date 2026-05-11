山形県は11日、今年度県内で初めてとなる「つつが虫病」の患者が確認されたと発表しました。（サムネイルは県広報資料より）

【写真を見る】今年度初の「つつが虫病」40代男性が頭痛や発熱などの症状 治療が遅れると命に関わる場合も（山形）

県によりますと、つつが虫病への感染が確認されたのは、置賜地域に住む40代の男性です。

男性は発症する前に山で作業をしており、先月27日に頭痛や発熱、血尿などの症状が出たということです。その後、医療機関を受診して入院し、検査の結果、きょう、つつが虫病とわかりました。男性はすでに退院し、症状は回復しているということです。

■つつが虫病とはどんな病気？

つつが虫病は、病原体を持つツツガムシというダニの一種の幼虫に刺されることで感染する病気です。5日から14日の潜伏期間のあと、38度から40度の高熱や全身の倦怠感、頭痛といった風邪のような症状が出て、発熱後には全身に赤い発疹が現れるなどの特徴があります。早い段階で治療すれば治る病気ですが、治療が遅れると命に関わる場合もあるため注意が必要です。

県は、暖かくなり山でのレジャーや田畑での作業をする機会が多くなるとして、野外活動の際には長袖・長ズボンを着用して素肌の露出を避けることや、防よけを使用すること、さらに帰宅後は早めにシャワーを浴びるなどしてダニを洗い流すなど、予防策をとるよう呼びかけています。

また、山林や田畑などツツガムシが生息していそうな場所に立ち入った後、体長を崩した場合は、山に立ち入ったことを伝えたうえで、早期に医療機関を受診するようにとしています。