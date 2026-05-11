公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は11日（月）、セッターの中島健斗（24）、松田悠冬（19）と三宅綜大（19）、アウトサイドヒッターの小野駿太（20）、ミドルブロッカーの小布施琢磨（17）ら5選手がバレーボール男子日本代表チームの合宿に、練習生として参加することを発表した。

大阪府出身の中島は、東山高校3年時に行われた第72回全日本高等学校選手権大会（春高バレー）で、現在サントリーサンバーズ大阪に所属する髙橋藍や、東レアローズ静岡でプレーしている楠本岳らと共に優勝を経験。自身も優秀選手賞を受賞した。その後は天理大学を経て、VC長野トライデンツへ加入。2025年にはワールドユニバーシティゲームズの男子日本代表に選出されている。

松田は慶應義塾高校を卒業後、2025年に慶應義塾大学へ進学。身長191センチの大型セッターとして注目を集めている。高校から本格的にセッターへ始め、高校3年時には主将を務めた。2025年には男子U19世界選手権大会に出場を果たしている。

三宅は駿台学園高校時代に全国高等学校総合体育大会（インターハイ）、国民スポーツ大会、春高バレーと全国3冠を経験。その後は順天堂大学へ進学し、1年時からレギュラーとして出場している。2025年には春季関東大学バレーボール男子1部リーグ戦で新人賞を受賞したほか、男子日本代表のBチームにも練習生として参加した。

小野は聖隷クリストファー高校を卒業後、2024年に早稲田大学へ進学。パワーのある攻撃と安定した守備を持ち味としており、現在は早稲田大学の主力として活躍している。2025年には男子U21世界選手権大会に出場した。

小布施は現在駿台学園高校の3年生で、身長は199センチ。競技歴5年ながら高さを生かしたプレーを見せており、駿台学園高校の主力として活躍している。

なお、男子日本代表の第1回国内合宿は本日11日（月）から開始しており、将来の日本代表候補の動向にも注目が集まる。