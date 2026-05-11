山本由伸、エレベーターで3事業を巡る新CM！ サムティホールディングス「新CM『エレベーター』編」

記事ポイント ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が出演する新TVCM「エレベーター」編が2026年5月11日より公開されますCMでは賃貸マンション「S-RESIDENCE」、ホテル「S-PERIA」、テーマパーク「ネスタリゾート神戸」の3事業が登場しますサムティ公式YouTubeチャンネルとTVCMの両方で視聴できます ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が出演する新TVCM「エレベーター」編が2026年5月11日より公開されますCMでは賃貸マンション「S-RESIDENCE」、ホテル「S-PERIA」、テーマパーク「ネスタリゾート神戸」の3事業が登場しますサムティ公式YouTubeチャンネルとTVCMの両方で視聴できます

ロサンゼルス・ドジャースで活躍する山本由伸投手が、エレベーターで階を移るたびにさまざまな事業の世界が広がるCMに登場します。

不動産・ホテル・テーマパーク事業を展開するサムティホールディングスが、ブランドパートナーの山本投手を起用した新CM「エレベーター」編を2026年5月11日（月）より公開します。

サムティホールディングス「新CM『エレベーター』編」





タイトル：新CM「エレベーター」編出演：山本由伸投手（ロサンゼルス・ドジャース／サムティ ブランドパートナー）公開日：2026年5月11日（月）公開先：サムティ公式YouTubeチャンネル・TVCM

グレーのアウェイユニフォームに身を包んだ山本由伸投手が、青いエレベーターの中でカメラに向かって笑顔を見せるシーンから新CMは始まります。

エレベーターが上昇するたびにフロアの世界が切り替わり、賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ、ホテル「S-PERIA」シリーズ、そしてテーマパーク「ネスタリゾート神戸」へと舞台が移っていきます。

サムティホールディングスは「倫理、情熱、挑戦 そして夢の実現」を企業理念に掲げ、スローガン「不動産を、超えてゆけ。」のもとで事業を展開しています。

日本から世界へと挑戦の場を広げる山本投手は、その姿勢を体現するブランドパートナーとして起用されており、エレベーターが上昇していく演出には「次のステージへ進み続ける姿勢」が込められています。

CMに登場する3つの事業





背番号18・YAMAMOTO表記のドジャースアウェイユニフォームを纏った山本投手が、光の満ちるエレベーターの扉へ向かって歩く後ろ姿は、新たなステージへ踏み出す姿を印象的に映し出しています。

このシーンを起点に、CMはサムティグループが展開する3つの異なる事業の世界へと観る人を引き込みます。

賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ

サムティグループが企画・開発する主力事業で、全国で展開する賃貸マンションのシリーズです。

地域になじむ外観、開放感のあるエントランスや内廊下、デザイン性と充実した設備を備えています。

ホテル「S-PERIA」シリーズ

サムティグループが企画・開発する自社ブランドホテルで、観光・ビジネスの双方に適したロケーションに展開しています。

洗練された空間ときめ細やかなホスピタリティを提供するほか、国内外のホテルチェーンとの協業・開発も手がけています。

テーマパーク「ネスタリゾート神戸」

アウトドアアクティビティ、BBQ、天然温泉、プール、リゾートホテルなどを備えた複合リゾート施設です。

大自然の中で非日常の体験や多彩なレジャーを楽しめる施設として、家族連れやカップルなど幅広い層が利用しています。

山本由伸投手という世界で活躍するアスリートの視点を通じて、不動産・ホテル・テーマパークという3つの事業が1本のCMにまとめて映し出されるのは、サムティグループならではの幅広さを感じさせます。

CM本編はサムティ公式YouTubeチャンネルで2026年5月11日（月）より視聴でき、同日からTVCMとしても放映されています。

サムティホールディングス「新CM『エレベーター』編」の紹介でした。

よくある質問

Q. 新CM「エレベーター」編はどこで視聴できますか。

A. サムティ公式YouTubeチャンネルで公開されています。

またTVCMとしても同日より放映されています。

Q. CMに登場する「ネスタリゾート神戸」はどのような施設ですか。

A. アウトドアアクティビティ、BBQ、天然温泉、プール、リゾートホテルなどを備えた複合リゾート施設で、大自然の中で多彩なレジャー体験を提供しています。

Q. 山本由伸投手はサムティグループとどのような関係ですか。

A. ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手はサムティのブランドパートナーです。

日本から世界の舞台へ挑戦し続ける姿勢が、サムティグループのスローガン「不動産を、超えてゆけ。」と重なるとして起用されています。

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