週明け１１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比７５．３４ポイント（０．２９％）安の２６３１８．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２６．７９ポイント（０．３０％）安の８８６２．２８ポイントと続落した。売買代金は１５７０億３０６０万香港ドルに拡大している（８日前場は１４５５億４１２０万香港ドル）。

中東情勢の不透明感が重しとなる流れ。米イランの和平交渉が暗礁に乗り上げている。トランプ米大統領は１０日、戦争終結に向けた米側の提案に対するイランの回答について、「全く受け入れられない」と自身のＳＮＳに投稿した。日本時間１１日のＷＴＩ原油先物は続伸し、一時１００米ドル／バレルを突破している（８日は前日比０．６％高の９５．４２米ドルで取引終了）。

ただ、下値は限定的。中国経済の持ち直し期待が支えとなっている。９日に公表された４月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同月比１４．１％増（予想は２０．０％増）、輸入が２５．３％増（予想は２０．０％増）と好調な内容だった。ハンセン指数などは前引けにかけて下げ幅を縮小している。

一方、寄り付き直後に公表された４月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）と生産者物価指数（ＰＰＩ）がそれぞれ予想を上回って加速した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が４．８％安、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が４．４％安、旅行サイト中国大手の携程集団（９９６１／ＨＫ）が３．５％安と下げが目立った。

セクター別では、エアラインや海上輸送など運輸関連が安い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が３．９％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．８％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．２％、中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が６．９％、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した。

産金セクターも急落。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１０．２％安、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が７．９％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．７％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．５％安で前場取引を終えた。

医薬セクターもさえない。艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が６．２％安、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が５．６％安、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が４．６％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が４．２％安で引けた。

半面、半導体セクターは物色される。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が２０．６％高、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が１６．５％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１２．２％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が９．６％高と値を上げた。米半導体株高が追い風。８日の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が５％高と急反発し、史上最高値を塗り替えた。

中国不動産セクターも高い。広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が８．０％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が５．７％、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が５．２％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が３．１％ずつ上昇した。

本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．９４％高の４２１９．１３ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。不動産、公益、インフラ関連、素材、医薬なども買われた。半面、運輸は安い。銀行、消費関連も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）