テラノPHEVコンセプト

日産が新型PHEVコンセプト2台を初公開！

日産は中国での新型車投入を加速させ、中国国内市場での競争力を強化すると同時に、中国を日産のリード市場のひとつと位置付け、グローバルなイノベーションと輸出のハブとして、同社の長期的な成長を支えていく。

北京モーターショー2026において日産は、中国におけるNEV（EVをはじめとする新エネルギー車）の新車攻勢を加速させる2台の新型SUVコンセプトモデルを披露した。

アーバンSUV PHEVコンセプト

アーバンSUV PHEVコンセプト

中国の若いユーザーをターゲットに開発されたモデル。5月より中国で販売が始まるSUVタイプの新型EV「NX8」や、日産の将来のSUVラインナップに通じるデザインの要素を取り入れ、先進的な電動化技術を採用。都市部での日常走行に適した性能を発揮する。

テラノPHEVコンセプト

テラノPHEVコンセプト

日産にとって象徴的なネーミングを復活させるモデル。最新のプラグインハイブリッド技術を搭載し、日産が培ってきたオフロードでの高い走行性能を継承している。アウトドアでの走破性と都市部での快適な移動という、2つのニーズに応える。

両コンセプトカーの市販モデルは、1年以内に発表する予定。さらに日産は、同じく1年以内に中国市場で新たに3車種のNEVモデルを投入する計画で、NEVラインナップの強化とブランドの変革を一層加速させていく。

写真左からテラノPHEVコンセプト、新型NX8、アーバンSUV PHEVコンセプト

日産は2025年以降、中国におけるNEVの新車攻勢を加速しており、セダンのEV「N7」、ピックアップトラックの「フロンティア プロPHEV」、プラグインハイブリッドセダンの「N6」、そしてミッドサイズSUVのEV「NX8」などを投入してきた。日産が長年培ってきたグローバルな品質基準に、中国ならではのスピードと先進技術を融合させることで、これらのモデルは中国のユーザーから高い評価を得ている。

「N7」は中南米とアセアンの市場への輸出を予定しており、「フロンティア プロ」は中南米、アセアン、中東へ輸出される計画だ。さらに、「NX8」と「テラノPHEVコンセプト」の量産モデルについても輸出計画に含まれている。日産は、中国の販売台数を2030年度までに年間100万台にするという目標を掲げている。