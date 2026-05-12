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美容外科医が指摘する“ニート医”急増の背景「医師免許があれば誰でもできる」アルバイトの罠

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高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【直バイト医】ニート医になってはいけない理由【ペーパードクター】」を公開した。動画では、常勤医にならずアルバイトのみで生計を立てる若手医師、いわゆる「ニート医」や「バイト医」の増加に懸念を示し、その将来的なリスクについて強く警鐘を鳴らしている。



高須氏によると、常勤医は過酷な労働環境に置かれており、避けられない合併症などによる訴訟リスクと常に隣り合わせだという。開業医も多額の借金や従業員とのトラブルなど苦労が絶えない。そのため、重い責任を避け、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを重視する若手医師の間で、気楽に働けて時給1万円程度を稼げるニート医が流行していると指摘した。



さらに高須氏は、医師のアルバイトを「専門性のある仕事」と「専門性がなくてもできる仕事」の2つに分類して解説を展開。麻酔や画像読影など、特定の資格や経験が必須な業務は問題ないとする一方で、健康診断や献血センターの問診、AGA・ED治療のオンライン診療など、「医師免許があれば誰でもできる」業務に依存する危険性を説いた。現在、そうした手軽なアルバイトは時給が下落傾向にあるという。近年は医療倫理を持たない非医師の経営者が利益至上主義で参入し、医師を安く雇い叩くケースも増えていると明かし、医療業界の構造的な問題を説明した。



動画の終盤で高須氏は、将来的に民間病院の倒産や統廃合が進めば、医師が余る時代が到来すると予測。その際、簡単な業務しか経験してこなかったニート医は仕事にあぶれてしまうと警告している。最後には「ちゃんと専門性を持ったまともなお医者さんにならないといけない」と語り、安易な道を選ぼうとする若手医師に向けて強い言葉で提言した。