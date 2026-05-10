９日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」は、メインゲストにＭ−１王者たくろうを迎えた２週目が放送された。

たくろうに言いたいことがある芸人として、武智、真べぇが登場した。武智が「僕、Ｍ−１大好きなんです」と言うと、さんまが「お前、Ｍ−１でどえらい目に遭うてんやろ？」と８年前の大事件をイジり。ひな壇の奥田修二が「Ｍ−１がどえらい目に遭ったんですよ！」と訂正させて爆笑が起こり、「被疑者 武智（泥酔）」のテロップが流れた。

武智は近況を、「テレビ全然出てないんで、すみません。これ（向上委）出て以来のテレビです」と語り、大阪で活動しているが、２０２５年９月６日に「向上委」に出演して以来のテレビ出演だと説明した。

ただ真べぇが、東京で活動しているとスキャンダル１発が致命傷となるとしたうえで、「大阪やったら武智さん、暴言も吐いてる、泥酔配信もしてる。でも一日も休んでないんです」とイジった。

ただし「でも、１回、実は…」として「（武智は）泥酔配信で、吉本内でこっそり謹慎があったんです。でもそのタイミングでコロナ禍になって、全国民が自粛してバレなかったんです」と暴露した。

８年前事件とは別件らしく、陣内智則が「泥酔配信って何をしたん？」と聞くと、真べぇが「僕がちらっと見たのは、ベロベロで後輩の悪口言ってました」と笑わせた。

武智は、その配信中に冷蔵庫が開いたままになっておりピーピーと警告音が鳴っており、配信視聴者から「ピーピー鳴ってますよ」とコメントが集まったが、「僕がベロベロで『鳴ってへん！』と言うたんです。冷蔵庫ピーピー事件と言われてます」と笑わせた。

現在は禁酒中だとも明かした。