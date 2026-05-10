「何があったの!?」首位争う神戸が失速…ACLE後の４試合、90分勝利なし＆わずか１得点。ファンからは不安の声「だいぶ厳しい」「ゴールまでが遠かった」

「何があったの!?」首位争う神戸が失速…ACLE後の４試合、90分勝利なし＆わずか１得点。ファンからは不安の声「だいぶ厳しい」「ゴールまでが遠かった」