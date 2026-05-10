「何があったの!?」首位争う神戸が失速…ACLE後の４試合、90分勝利なし＆わずか１得点。ファンからは不安の声「だいぶ厳しい」「ゴールまでが遠かった」
ヴィッセル神戸は５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でファジアーノ岡山とホームで対戦し、０−３で敗れた。
WESTグループ２位の神戸と、８位の岡山による一戦。試合は立ち上がりから神戸がボールを保持し、主導権を握る展開となった。しかし、押し込みながらも決定機を仕留め切れないなか、一瞬の隙を突かれる。
28分に先制を許すと、さらに前半終了間際にも追加点を奪われ、神戸は２点ビハインドで試合を折り返した。
反撃を期した後半も、神戸はなかなかリズムを掴めない。すると89分、ダメ押しの３点目を決められ、勝負あり。ホームで０−３完敗となった。
神戸は３月27日の広島戦から４連勝を飾るなど、一時は好調を維持。しかし、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートをベスト４で終えて帰国して以降は、リーグ４試合で90分間の勝利が一度もなく、苦しい状況が続いている。
ACL後の４試合で得点はわずか「１」で失点は「９」。首位を争うなかで足踏みが続くチーム状況に、SNS上ではファンからも不安の声が噴出した。
「何があったの!?」「ゴールまでが遠かった」「疲れと自信なくしてるのが大きい」「このトンネルを早く抜けたい」「ここ数試合なんでこうなった？」「だいぶ厳しい」など、苦境を案じるコメントが上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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WESTグループ２位の神戸と、８位の岡山による一戦。試合は立ち上がりから神戸がボールを保持し、主導権を握る展開となった。しかし、押し込みながらも決定機を仕留め切れないなか、一瞬の隙を突かれる。
28分に先制を許すと、さらに前半終了間際にも追加点を奪われ、神戸は２点ビハインドで試合を折り返した。
神戸は３月27日の広島戦から４連勝を飾るなど、一時は好調を維持。しかし、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートをベスト４で終えて帰国して以降は、リーグ４試合で90分間の勝利が一度もなく、苦しい状況が続いている。
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「何があったの!?」「ゴールまでが遠かった」「疲れと自信なくしてるのが大きい」「このトンネルを早く抜けたい」「ここ数試合なんでこうなった？」「だいぶ厳しい」など、苦境を案じるコメントが上がっている。
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