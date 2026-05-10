「とっとこハム太郎」の常設公式ショップ「とっとこハムタウンショップ」がオープン！作者所有の貴重な過去グッズも展示！
2000年にアニメ放送がスタートした、平成を代表する作品「とっとこハム太郎」。今なおキャラクターとしても人気の「とっとこハム太郎」の常設公式ショップが2026年4月23日に東京・代々木にオープンした。
【写真】店内のハム太郎やハムちゃんずを探して写真を撮ろう！
■子どもたちの心をつかんだハムスターのアニメ
「とっとこハム太郎」は、1997年に『小学二年生』(小学館)で連載がスタート。その後、2000年7月にテレビアニメとなり、子どもたちを中心に一大ブームとなった。アニメ放送はもちろん、当時から文具や玩具、衣料品や食品など、たくさんの“ハム太郎グッズ”が登場した。
今回オープンした常設公式ショップ「とっとこハムタウンショップ」には、過去に販売された貴重なグッズが展示されている。実は、作者の河井リツ子さんが所有するコレクションの一部で、今では手に入らない特別なものばかり。かわいい玩具や文具などを見ながら、当時を振り返るのも楽しい。
店舗では限定グッズも登場。第一弾は春にぴったりの「さくらデザイン」。ハム太郎をはじめ、リボンちゃん、こうしくん、まいどくん、タイショーくん、めがねくんといった仲間たちの15キャラがさまざまなグッズで登場する。
「プロフィールカード さくらver.」(550円)、「ハート型カンバッジ さくらver.」(660円)、「アンブレラマーカー さくらver.」(550円) はそれぞれ15種あり、ランダムで販売。絵柄が選べない分、開けたときにどの子が入っているかワクワクしながら楽しめる。
どうしてもコンプリートしたいという人のためにセット販売もある。それぞれ「プロフィールカード さくらver.」(7700円)、「ハート型カンバッジ さくらver.」(9240円)、「アンブレラマーカー さくらver.」(7700円)で購入することもできる。
15種展開でも絵柄を選べるグッズも。「アクリルチャーム付ヘアゴム さくらver.」(各1100円)、「アクリルスタンド さくらver.」(各1320円)もある。どれも全部集めたくなるかわいさ。さくらデザインは期間限定販売なので、気に入ったら早めに手に入れておこう。
ほかにも、ハム太郎とリボンちゃんを描いた「チャームミラー さくらver.」(各1320円)や、ハム太郎と仲間たちが描かれた「キャンディ入り巾着」(各2200円)、15種が入った「フレークシール さくらver.」(1650円) といったアイテムも。
店内で税込2000円以上購入すると、ランダムでダイカットステッカーがもらえるほか、5000円以上購入するとさらにポストカードを1枚もらえる。
時期は未定だが、ショップ限定グッズは今後、デザインを変えていく予定だ。グッズはもちろん店内のオブジェやフォトスポットなど、ファンにはたまらない空間。アニメ放映当時、子どもだった人たちにも、新たに“ハムちゃんず”に心奪われた若い世代にも、うれしいスポットが誕生した。
とっとこハムタウンショップ
住所：東京都渋谷区代々木3-8-3 PDスペース2階
時間：11時〜19時
※近隣が住宅地のため、開店時間前の待機は禁止。
※期間中の販売情報などは公式Xを確認してください。
※混雑が予想される場合、デジタル整理券を発券する場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】店内のハム太郎やハムちゃんずを探して写真を撮ろう！
■子どもたちの心をつかんだハムスターのアニメ
「とっとこハム太郎」は、1997年に『小学二年生』(小学館)で連載がスタート。その後、2000年7月にテレビアニメとなり、子どもたちを中心に一大ブームとなった。アニメ放送はもちろん、当時から文具や玩具、衣料品や食品など、たくさんの“ハム太郎グッズ”が登場した。
今回オープンした常設公式ショップ「とっとこハムタウンショップ」には、過去に販売された貴重なグッズが展示されている。実は、作者の河井リツ子さんが所有するコレクションの一部で、今では手に入らない特別なものばかり。かわいい玩具や文具などを見ながら、当時を振り返るのも楽しい。
店舗では限定グッズも登場。第一弾は春にぴったりの「さくらデザイン」。ハム太郎をはじめ、リボンちゃん、こうしくん、まいどくん、タイショーくん、めがねくんといった仲間たちの15キャラがさまざまなグッズで登場する。
「プロフィールカード さくらver.」(550円)、「ハート型カンバッジ さくらver.」(660円)、「アンブレラマーカー さくらver.」(550円) はそれぞれ15種あり、ランダムで販売。絵柄が選べない分、開けたときにどの子が入っているかワクワクしながら楽しめる。
どうしてもコンプリートしたいという人のためにセット販売もある。それぞれ「プロフィールカード さくらver.」(7700円)、「ハート型カンバッジ さくらver.」(9240円)、「アンブレラマーカー さくらver.」(7700円)で購入することもできる。
15種展開でも絵柄を選べるグッズも。「アクリルチャーム付ヘアゴム さくらver.」(各1100円)、「アクリルスタンド さくらver.」(各1320円)もある。どれも全部集めたくなるかわいさ。さくらデザインは期間限定販売なので、気に入ったら早めに手に入れておこう。
ほかにも、ハム太郎とリボンちゃんを描いた「チャームミラー さくらver.」(各1320円)や、ハム太郎と仲間たちが描かれた「キャンディ入り巾着」(各2200円)、15種が入った「フレークシール さくらver.」(1650円) といったアイテムも。
店内で税込2000円以上購入すると、ランダムでダイカットステッカーがもらえるほか、5000円以上購入するとさらにポストカードを1枚もらえる。
時期は未定だが、ショップ限定グッズは今後、デザインを変えていく予定だ。グッズはもちろん店内のオブジェやフォトスポットなど、ファンにはたまらない空間。アニメ放映当時、子どもだった人たちにも、新たに“ハムちゃんず”に心奪われた若い世代にも、うれしいスポットが誕生した。
とっとこハムタウンショップ
住所：東京都渋谷区代々木3-8-3 PDスペース2階
時間：11時〜19時
※近隣が住宅地のため、開店時間前の待機は禁止。
※期間中の販売情報などは公式Xを確認してください。
※混雑が予想される場合、デジタル整理券を発券する場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。