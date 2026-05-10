専門医に聞いた、ホルモンバランスに合わせたスキンケアとおすすめアイテム

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「ホルモンバランスに合わせたスキンケア」。ホルモンバランスと肌荒れには、深い関係が…。生理周期によって変わる肌に寄り添うスキンケア方法と、おすすめアイテムを専門医に伺いました。

専門医に聞きました

“守り”と“ 攻め”のケアで、ゆらがない肌へ

生理前になると、ニキビが出たり、肌が敏感に傾いたり。繰り返す肌荒れに悩む人も多いのでは？ 皮膚科医の山粼まいこさんに、生理周期に合わせたスキンケアと、先生自身も愛用するアイテムを伺いました。

お話を伺った方

山粼まいこ

東京・代官山にある「まいこ ホリスティック スキン クリニック」院長。“肌が自ら美しくなること”をモットーにさまざまなアプローチで診療を行う。自身も適切なケアで、美肌をキープ。

「私のクリニックでも、生理前の肌トラブルで受診される方は多いですね。生理周期を司るホルモンバランスの影響に加え、経血によって鉄分が失われることで栄養不足の状態になり、肌のコンディションがゆらぎやすくなります。ですが、安心してください。肌リズムに合わせてスキンケアを見直すことで、肌の調子を整えられますよ」

生理前は、とにかく“守りのケア”に徹するのが正解。

「生理前は、ホルモンバランスの影響で、肌が敏感になりやすい時期です。このタイミングでは、新しいスキンケアを試したり、ビタミンCやレチノール、ピーリングのような刺激の強いアイテムを使うのは控えたほうがいいですね。どちらかというと、しっかり保湿する“守りのケア”に切り替えることが大切です。セラミドなどでバリア機能をサポートしてあげると、肌も安定しやすくなります。クレンジングや洗顔も、肌のバリア機能を守ってくれるマイルドなものを選んでいただくのがおすすめです」

生理中から生理後は、肌の調子が上向きやすい時期。少しずつ“攻め”のアイテムも投入を。

「生理が始まると、ニキビなどの炎症が落ち着き、肌状態が整いやすくなります。基本的には引き続き保湿中心のケアを続けながら、低刺激のピーリングでマイルドな角質ケアを取り入れるのがおすすめ。肌の代謝が滞って余分な角質が溜まると、透明感が損なわれたり、化粧ノリが悪くなりますが、角質ケアを行うことでメラニンの排出が促され、シミ予防にもつながります。コラーゲン生成を促すシグナルに働きかけて、ハリを保ったり、毛穴を引き締めてくれるので、ぜひ取り入れていただきたいケアですね。

そして生理後は、最も肌の調子がいい時期。角質ケアに加えて、レチノールや高濃度ビタミンCなど“攻め”のアイテムを使ったり、新しいアイテムを試すのにも適しています。シートマスクは毎日使うと負担になる方もいるので、肌の状態を見ながら調整するのが安心です」

婦人科への相談もおすすめ。

「肌荒れなどの悩みは、場合によっては婦人科で相談することで、ぐっとラクになるケースも。ピルで驚くほど改善することもありますし、ピルに抵抗がある方は漢方といった選択肢もあります。誰かに相談することで不安が軽くなることも多いので、必要以上に怖がらず、一度受診してみてください」

おすすめのアイテムは…

写真・中島慶子 取材、文・岡井美絹子 anan 2494号（2026年5月1日発売）より

エアリーな泡で、肌のバリア機能を守りながら洗い上げる。ETVOS トリートメントリッチフォーム リラックスシトラス 150ml \3,300（ETVOS TEL. 0120-0477-80）保水有効成分ヘパリン類似物質HD入りのクリーム状バーム。メイクの上からも使える。［医薬部外品］カルテHD モイスチュア バーム 15g \1,320 ＊編集部調べ（コーセー マルホ ファーマ TEL. 0120-008-873）2種類のセラミドとイチジク果実エキスが潤う力をサポート。chant a charm イチジク セラミド美容液 18ml \4,400（チャントアチャーム TEL. 0120-07-0153）ザラつきを解消し、ふっくら柔らかな肌へ。ラ ロッシュ ポゼ エファクラ ピールケア セラム 30ml \5,280（ラ ロッシュ ポゼ TEL. 03-6911-8572）プラセンタと米ぬかを贅沢に配合した超微細なパウダーが、潤いを与えながら不要な角質をオフ。p/d スクラブパウダー 12包 \6,600（ PDS Life