【NHKマイルC／馬場情報】土曜は外差しが優勢の傾向　持ち時計のある「6・7・8枠」の妙味3騎がベスポジか

第31回NHKマイルC（GI、芝1600m）が行われる東京競馬場の馬場情報が10日、JRAより発表された。東京は芝・ダートともに「良」でスタート。

芝のクッション値は「9.5／標準」、芝の含水率はゴール前14.7％、4コーナー13.4％と計測された。

■土曜は6・7・8枠の好走多し

今週は火曜以降に雨はなく、芝、ダートとも良馬場でクッション値「9.9／標準」でスタート。エプソムC（トロヴァトーレ）では昨年のレコードに及ばないものの、東京芝1800mで1分45秒3の好タイム。馬場コンディションは良好のようだ。

土曜東京では6鞍の芝レースが行われ、逃げ・1枠の連対はなし。8枠が2勝2着1回3着2回。7枠が1勝2着1回、6枠が2勝2着1回3着2回と、外めの枠の好走が目立った。

NHKマイルCと同じ芝1600mの分倍河原Sは6枠がワンツー。好位外めから抜け出したアウフヘーベンを、さらに外から差してきたアンパドゥがゴール前で捕らえた。勝ち時計は1分32秒2と速く、今年のNHKマイルCも昨年同様に1分31秒台の決着となる可能性が高そうだ。

メインレースでも8枠の伏兵陣が外から差して穴をあけたように6・7・8枠の差し馬には警戒が必要で、1分33秒台の走破時計がある、アドマイヤクワッズ、アンドゥーリル、バルセシートをピックアップしておく。

26年（NHKマイルC当日日曜）

┗ゴール前＝芝14.7％｜ダ2.5％

┗4コーナー＝芝13.4％｜ダ2.9％

芝のクッション値＝9.5［標準］

25年（パンジャタワー）

含水率

┗ゴール前＝芝14.8％｜ダ9.6％

┗4コーナー＝芝13.7％｜ダ9.5％

芝のクッション値＝9.4［標準］

24年（ジャンタルマンタル）

含水率

┗ゴール前＝芝15.0％｜ダ5.3％

┗4コーナー＝芝14.5％｜ダ5.9％

芝のクッション値＝9.4［標準］