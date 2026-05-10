猫が飼い主の足を踏んでくるあの行動。猫好きの間ではおなじみの光景ですが、「なぜ踏むの？」と疑問に思ったことがある人も多いのではないでしょうか。

今回話題となった投稿では、その理由にまつわる“ある気づき”が注目を集めています。Xで202万表示、14万いいねを集めた投稿には「なんて素晴らしい！」「ありがとうございます」といった声が寄せられました。

【写真：猫が足を踏んでくるのは、“偶然”ではなかった…思わず『ニヤけちゃう瞬間』】

猫が足を踏んでくる理由とは？

Xアカウント『ソラネコさんち』で投稿されたのは、「猫に足を踏まれている」ワンシーン。三毛猫のちーちゃんが飼い主さんの足に、前足と後ろ足をちょこんとのせていたそうです。

肉球のぷにぷにした感触を想像するだけでも、たまらない光景ですが…そんな様子とともに注目を集めたのは、「猫が足を踏む理由」について書かれた投稿文でした。

猫が足を踏むのは-『わざと！』という説。

そして最後に添えられていたのは『ありがとうございます』という感謝の一言でした。

思わず「そうそう！」と頷いてしまうような一言です。なぜかお礼を言ってしまうのも、猫好きあるあるなのかもしれません。

“わざと”説に歓喜の声続出！

「猫が足を踏むのは“わざと”」説を唱えた飼い主さんの投稿に、Xユーザーたちは歓喜の声で反応しました。「やっぱりわざとかー！」「これは朗報です」「あれはご褒美だったんですね」「なんて素晴らしい！出来れば顔面とかも踏んで欲しい」「感謝しましょう」「お互いに幸せ」といった声で溢れています。

そんな声を受けた飼い主さんも、「肉球当ててもらえるならどこでも嬉しいよね」とリプライ。猫好きにとって、猫に踏まれることは“ご褒美”なのかもしれません。思わず頬がゆるんでしまうようなやりとりに、多くの人が癒されたようです。

Xアカウント『ソラネコさんち』では、今回登場したちーちゃんをはじめ、4匹の猫が登場。個性豊かな猫たちの日常をたっぷり楽しむことができます。

ちーちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「ソラネコさんち」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。